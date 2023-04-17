Защитники с помощью "Джавелина" превратили вражескую БМП в группу металлолома.
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Минус российская БМП
68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша показала на видео, как одним точным выстрелом "росомахи" уничтожили российскую БМП-3. Находившийся в ней экипаж отправился на "концерт к Кобзону".
Росомахи уничтожили вражескую БМП-3, которая несколько недель "кошмарила" позиции 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша. Меткий выстрел из Джавелина превратил "беху" в груду горящего металлолома, вместе с ее экипажем,
– говорится в сообщении.
"Росомахи" уничтожили российскую БМП: смотрите видео
Потери врага на фронте
- За последние сутки, 16 апреля, Силы обороны ликвидировали еще не менее 590 российских военных. В общей сложности с начала полномасштабной войны Россия потеряла 182 660 солдат.
- В утренней сводке Генштаба сообщили, что наши воины за сутки отразили более 60 атак россиян на Востоке. Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы россиян и состав горюче-смазочных материалов,
- Кроме того, наши защитники сбили 4 вражеских БпЛА (2 "Орлан-10", разведывательный "Элерон" и "Ланцет").