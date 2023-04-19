Про це в щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Також у ЗСУ пояснили важливість утримувати Бахмут.

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Росіянам доведеться відступати від Бахмута

Світан зазначив, що відхід ЗСУ з Бахмута поставить під загрозу міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Росіяни зможуть підтягнути туди артилерію і перетворити міста на місячний ландшафт. "Голова" ж від Дебальцевого не може рухатись, поки в тилу Бахмутське угруповання, бо флангового удару не витримає.

Я думаю кілька тижнів і точно до 6 травня, коли буде коронування нового короля Великої Британії, наші війська мають підготувати подарунок – почати або виконати наступальні дії. Будь-які наступальні дії, де б не почались, приведуть до відтоку російських резервів з гарячих точок, у тому числі Бахмута,

– зауважив військовий експерт.

У такому разі вже росіянам доведеться вирівнювати фронт відступом на лінію Білогорівка – Бахмут, а то й узагалі до Попасної. Далі бої трансформуються в позиційні бої.

Розвідка боєм на Запоріжжі

ЗСУ вже почали виконувати так звану розвідку боєм на Запоріжжі. Зокрема, з Оріхова на Токмак. Наші війська починають промацувати оборону росіян. Ворог щойно бачить такий рух, одразу ж тікає на другу лінію оборони. Очевидно, що це їхня тактика, бо друга лінія оборони значно краще укріплена.

"Ось уже помітний і їхній, і наш рух. Вони не зустрічають ЗСУ в бою, а мають вказівку зі взводно-опорних пунктів повертатись на укріпленіші території", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Артпідготовка й робота ССО на Херсонщині

У районі Нової Каховки ЗСУ також почали артпідготовку. Росіяни очевидно проводять там ротацію, але після кожного нашого удару в них починають трястись коліна й вони, шукаючи унітази чи пральні машини, тікають. Крім того, ССО вже починають роботу із зачистки островів на Дніпрі поблизу Херсона.

Це й коригування артилерійського вогню, й особиста присутність й участь. Хлопці заходять, працюють на островах. Зараз уже дерева починають зеленіти, тобто вже можна прикриватись листям, уже набагато простіше працювати з зачистки,

– підкреслив льотчик-інструктор.

Також у районі Вугледара ЗСУ починають розвідку боєм. Росіяни ж думають, що це вже почався масований рух українців і перекидають туди війська навіть з Маріуполя.

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