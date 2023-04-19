Про це заявив командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк. За його словами, підрозділи бригади виконують бойові завдання, як у самому Бахмуті, так і біля нього.

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Чому дуже важливо тримати Бахмут

Як розповів Заворотнюк, Бахмут потрібно тримати, оскільки там ЗСУ стримують та перемелюють значні сили російських окупантів, які у випадку нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста.

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За словами Заворотнюка, у Бахмуті українські захисники зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Так, терористи атакують переважно малими групами по 5 – 6 осіб, які під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої.

Ми відповідаємо тим же і тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу. Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все гаразд, адже всі розуміють, що ворога потрібно зупинити та знищити!

– наголосив полковник.

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