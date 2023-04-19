Про це заявив командир окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк. За його словами, підрозділи бригади виконують бойові завдання, як у самому Бахмуті, так і біля нього.
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Чому дуже важливо тримати Бахмут
Як розповів Заворотнюк, Бахмут потрібно тримати, оскільки там ЗСУ стримують та перемелюють значні сили російських окупантів, які у випадку нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста.
Яку нову тактику росіяни застосовують у Бахмуті
За словами Заворотнюка, у Бахмуті українські захисники зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Так, терористи атакують переважно малими групами по 5 – 6 осіб, які під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої.
Ми відповідаємо тим же і тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу. Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все гаразд, адже всі розуміють, що ворога потрібно зупинити та знищити!
– наголосив полковник.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Нещодавно боєць батальйону "Свобода" Національної гвардії України Ярослав Лисенко пояснив, що ворог не може заїхати танками в райони з багатоповерхівками у Бахмуті. Там з кожного вікна українські захисники можуть обстріляти з РПГ російську техніку.
- Військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко розповів, що ЗСУ змусили ворога кидати в Бахмут елітні частини, а саме ВДВ. На його думку, росіяни не мають на фронті успіхів.
- Також військовослужбовець зазначив, що росіяни не отримали контролю й над дорогою Костянтинівка – Бахмут.