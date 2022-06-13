Обстрелы продолжаются

Это артиллерийские обстрелы с территории соседей. Под огневым поражением артиллерии противника находится часть нашей территории, которая пока обречена быть "серой зоной".

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Ибо какие бы героические действия пехоты ни были, когда они подходят к самой границе, они попадают под обстрелы из России.

Кроме того, артиллерия противника пытается выносить ближние тылы и перерезать обстрелами снабжения. Но и враг не может закрепиться там окончательно.

Поэтому, к сожалению, будем иметь неоднократные переходы некоторых населенных пунктов из рук в руки.

Недостает ресурса

Пока у нас не хватает ресурса перекрыть все направления дальнобойной артиллерии. А, пожалуй, есть дела поважнее сегодня для 777, чем контрбатарейная работа на границе с Россией.

Я уверен, что как только будет чем решить этот вопрос, его решат. А сейчас, к сожалению, пока так.

Бессмысленно держать пехоту под постоянным артиллерийским обстрелом бесконечно без какого-либо результата, просто для того, чтобы разрушенный населенный пункт "числился" нашим.

Мы можем сохранить людей, а эту местность временно покинуть серой зоной, не дав возможность оккупантам закрепиться и окопаться.

Подойдет вооружение, будет вопрос решаться. А сейчас просто с пониманием относиться к тому, что тот или иной населенный пункт меняет статус.

К сожалению, от нас здесь пока почти ничего не зависит. Тупо нечем. Пока что.

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