Обстріли продовжуються

Це артилерійські обстріли з території сусідів. Під вогневим ураженням артилерії противника перебуває частина нашої території, яка поки що приречена бути "сірою зоною".

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Бо які б героїчні дії піхоти не були, коли вони підходять до самого кордону, вони потрапляють під обстріли з Росії.

Крім того, артилерія противника намагається виносити ближні тили, та перерізати обстрілами постачання. Але і ворог не може там закріпитися остаточно.

Тому, на жаль, будемо мати неодноразові переходи деяких населених пунктів з "рук в руки".

Бракує ресурсу

Поки що в нас не вистачає ресурсу перекрити всі напрямки далекобійною артилерією. А, мабуть, є справи важливіші сьогодні для 777, ніж контрбатарейна робота на кордоні з Росією.

Я впевнений, що як тільки буде чим вирішити це питання, його вирішать. А зараз, на жаль, поки що так.

Безглуздо тримати піхоту під постійним артилерійським обстрілом нескінченно без якогось результату, просто для того, щоб зруйнований населений пункт "числився" нашим.

Ми можемо зберегти людей, а цю місцевість тимчасово залишити "сірою зоною", не давши можливість окупантам закріпитися та окопатися.

Підійде озброєння, буде питання вирішуватися. А зараз просто з розумінням ставитися до того, що той чи інший населений пункт міняє статус.

На жаль, від нас тут, поки що майже нічого не залежить. Тупо нема чим. Поки що.

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