Россияне заявили, что они уничтожили очередной украинский самолет. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук не просто опроверг эту информацию, но и сравнил этот фейк врага с его же предварительными выдумками.

Стоит отметить Артиллеристы "зажгли" вражеские склады хранения боеприпасов в Родах: красноречивое видео

В Одесской ОВА опровергли очередной фейк россиян

Прежде всего он подчеркнул, что уже даже не очень смешно разоблачать очередную ложь российского Минобороны. Братчук подчеркнул, что это похоже на фейки россиян из серии "захватить Киев за 3 дня" или "уничтожение всей украинской авиации и ПВО в первый день войны".

Почему же вы, оккупанты, боитесь сюда летать. И стреляете сюда из-за угла своими ракетами и убиваете украинцев. Страна-агрессорка – страна-агрессорка и в своей лжи,

– добавил спикер Одесской ОВА.

По словам Братчука, все, на что способны россияне – засорять информационное пространство. Он подчеркнул, что "достижением" россиян стал очередной провал даже на этой арене с информацией якобы об уничтоженном украинском самолете над Одессой.

К теме! Представитель местной ОВА призвал россиян сосредоточить внимание на "внутреннем рынке", где их информацию готовы воспринимать, подчеркнув, что им уже пора возвращаться домой. Братчук подчеркнул, что Россия работает над распространением дезинформации на постоянной основе.

Он подчеркнул, что они проводят активную контрработу, а эти вбросы фактически не находят никакого отклика среди украинцев, однако интенсивность распространения фейков со стороны врага растет. Особенно на фоне блокады украинских портов. Таким образом, Россия пытается создать продовольственный кризис.

Что происходит в регионе

Сергей Братчук также прокомментировал общую ситуацию в Одесской области в эфире общенационального телемарафона. Он сообщил, что враг продолжает обстреливать регион с небольшими перерывами. Максимально тишина длилась сутки.

Он выразил надежду, что возможно у россиян действительно осталось немного крылатых ракет и они больше стараются использовать остатки советского оружия.

Актуально – актуальные данные о боях на Донбассе: смотреть видео