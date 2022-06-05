Росіяни заявили, що вони знищили черговий український літак. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук не просто спростував цю інформацію, але й порівняв цей фейк ворога з його ж попередніми вигадками.

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В Одеській ОВА спростували черговий фейк росіян

Перш за все він наголосив, що вже навіть не дуже смішно викривати чергову брехню російського Міноборони. Братчук наголосив, що це схоже на фейки росіян із серії "захопити Київ за 3 дні" чи "знищення всієї української авіації та ППО у перший день війни".

То чому ж ви, окупанти, боїтеся сюди літати. І стріляєте сюди з-за кута своїми ракетами та вбиваєте українців. Країна-агресорка – країна-агресорка й у своїй брехні,

– додав речник Одеської ОВА.

За словами Братчука, усе на що здатні росіяни – засмічувати інформаційний простір. Він наголосив, що "досягненням" росіян став черговий провал навіть на цій арені з інформацією нібито про знищений український літак над Одесою.

До теми! Речник місцевої ОВА закликав росіян зосередити увагу на "внутрішньому ринку", де їхню інформацію готові сприймати, наголосивши, що їм вже час повертатися додому. Братчук наголосив, що Росія працює над поширенням дезінформації на постійній основі.

Він наголосив, що вони проводять активну контрроботу, а ці вкиди фактично не знаходять жодного відгуку серед українців, проте інтенсивність поширення фейків зі сторони ворога зростає. Особливо на фоні блокади українських портів. Таким чином, Росія намагається створити продовольчу кризу.

Що відбувається в регіоні

Сергій Братчук також прокоментував загальну ситуацію на Одещині в етері загальнонаціонального телемарафону. Він повідомив, що ворог продовжує обстрілювати регіон з невеликими перервами. Максимально тиша тривала добу.

Він висловив сподівання, що можливо у росіян і справді залишилося небагато крилатих ракет й вони більше стараються використовувати залишки радянської зброї.

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