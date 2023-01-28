Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на стриме в YouTube, передает 24 Канал. Эксперт отметил, что в Украины нет другого выбора, как принять такие правила, ведь цель россиян – истребить украинский народ.
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"Каждому виду оружия – свое время": Жданов о военной помощи Украине
У западных партнеров есть свое видение войны в Украине. В соответствии с ним они и посылают военную помощь.
По мнению эксперта, передача танков – это то же, что было с артиллерией и с системами ПВО. Когда странам Европы нужно повлиять на ход войны, они предоставляют необходимое для Украины вооружение.
То же будет с авиацией, то же будет с ракетами. Когда они (Западные партнеры – 24 Канал) сочтут это нужным, то передадут нам их,
– отметил военный эксперт.
Жданов также добавляет, что фактически канцлера Германии "заставили" разрешить передачу танков Leopard 2 Украине. Ведь до этого Германия утверждала, что этого не произойдет.
"Никакой милости от оккупантов не будет": эксперт о важности Победы для Украины
Россияне хотят вытеснить из нашей страны все украинское. Жданов отметил, что главная цель России – уничтожить украинскую самобытность.
Для этого захватчики сжигают украинскую литературу на оккупированных территориях, пытают и терроризируют местных жителей, завозят русских учителей. Никакой милости от оккупантов точно ждать не стоит.
В каждом городе была бы своя Буча, своя Балаклея, своя Бородянка, свой Мариуполь. Вот что нас ожидало бы. Поэтому мы вынуждены считаться с позицией Западных стран, помогающих вести нам войну,
– объяснил свое мнение эксперт.
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Путин проведет еще одно наступление: эксперт ответил, у кого больше шансов победить
- Оккупанты вовсю пытаются вернуть себе давно утраченную инициативу в ходе войны. Для этого Путин даже проведет еще одно наступление.
- Прошел уже почти год от обещаний российского президента захватить Украину, однако они не сбылись. Поэтому у диктатора нет другого выбора, как попробовать еще раз.
- Однако, по мнению Олега Жданова, у Украины гораздо больше шансов провести удачную оборонительную операцию. Более того, после этого, вероятно, ВСУ перейдут в контрнаступление для освобождения всех захваченных врагом территорий.