Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как происходит отбор кадров для учений, сообщает 24 Канал. На примере ПВО он пояснил, что пехотинцев никто не будет отправлять для обучения работе с системой Patriot.

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Критерии отбора для учений за границей

По словам специалиста, людей на обучение отправляют согласно военно-учетным специальностям, которые у них есть или которые они получили в результате обучения или службы.

Плюс не забывайте, что одним из критериев есть знание иностранного языка. Да, инструкторы говорят на русском или украинском языке, но не всегда есть переводчики,

– подчеркивает Олег Жданов.

Он также выразил сомнения в проведении для таких учений конкурсных отборов. В основном это происходит по рекомендации командиров.

Олег Жданов об обучении ВСУ за границей – смотрите видео

Военный эксперт также отметил, что в основном такие учения касаются частей резерва – например, вышедших на переформирование. Зато с боевых дежурств никто людей не снимает.

И не забывайте, что те, кто на боевом дежурстве, имеют наибольший опыт применения тех систем, с которыми они работают. Ведь они улучшают свои навыки с каждым боевым пуском,

– объясняет Олег Жданов.

По его словам, у многих бойцов профессионализм уже доходит до стадии автоматизма. Поэтому такие люди наиболее ценны.

Обучение украинских военных за границей