Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как происходит отбор кадров для учений, сообщает 24 Канал. На примере ПВО он пояснил, что пехотинцев никто не будет отправлять для обучения работе с системой Patriot.
Также интересно Du hast Leopard 2 и Abrams: станет ли новый "Рамштайн" оружием контрнаступления ВСУ
Критерии отбора для учений за границей
По словам специалиста, людей на обучение отправляют согласно военно-учетным специальностям, которые у них есть или которые они получили в результате обучения или службы.
Плюс не забывайте, что одним из критериев есть знание иностранного языка. Да, инструкторы говорят на русском или украинском языке, но не всегда есть переводчики,
– подчеркивает Олег Жданов.
Он также выразил сомнения в проведении для таких учений конкурсных отборов. В основном это происходит по рекомендации командиров.
Олег Жданов об обучении ВСУ за границей – смотрите видео
Военный эксперт также отметил, что в основном такие учения касаются частей резерва – например, вышедших на переформирование. Зато с боевых дежурств никто людей не снимает.
И не забывайте, что те, кто на боевом дежурстве, имеют наибольший опыт применения тех систем, с которыми они работают. Ведь они улучшают свои навыки с каждым боевым пуском,
– объясняет Олег Жданов.
По его словам, у многих бойцов профессионализм уже доходит до стадии автоматизма. Поэтому такие люди наиболее ценны.
Обучение украинских военных за границей
- Украинские военные проходят подготовку на полигонах Европы, где им помогают военные стран-партнеров. В частности, членов НАТО.
- Только Великобритания в течение 2023 года планирует подготовить еще 19 тысяч 200 украинских бойцов. В течение 2022 года обучение в Соединенном Королевстве прошли около 10 тысяч военных.
- Соединенные Штаты также вовлечены в этот процесс. Только недавно 500 украинских бойцов начали обучение с инструкторами США на территории Германии.
- Разными способами к процессу приобщаются и многие другие партнеры. Среди них страны Балтии, Польша, Чехия, Австралия и многие другие.