Військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі розповів, як відбувається відбір кадрів для навчань, повідомляє 24 Канал. На прикладі ППО він пояснив, що піхотинців ніхто не відправлятиме для навчань роботи з системою Patriot.

Також цікаво Du hast Leopard 2 та Abrams: чи стане новий "Рамштайн" зброєю контрнаступу ЗСУ

Критерії відбору для навчань за кордоном

За словами фахівця, людей на навчання відправляють згідно з військово-обліковими спеціальностями, які в них є або які вони отримали внаслідок навчання чи служби.

Плюс не забувайте, що одним з критеріїв є знання іноземної мови. Так, інструктори говорять російською чи українською мовою, але не завжди є перекладачі,

– підкреслює Олег Жданов.

Він також висловив сумніви щодо проведення для таких навчань конкурсних відборів. Здебільшого це відбувається за рекомендацією командирів.

Олег Жданов про навчання ЗСУ за кордоном – дивіться відео

Військовий експерт також зауважив, що здебільшого такі навчання стосуються частин резерву – наприклад, тих, які вийшли на переформування. Натомість з бойових чергувань ніхто людей не знімає.

І не забувайте, що ті, хто на бойовому чергуванні, мають найбільший досвід щодо застосування тих систем, з якими вони працюють. Адже вони покращують свої навички з кожним бойовим пуском,

– пояснює Олег Жданов.

За його словами, у багатьох бійців професіоналізм вже доходить до стадії автоматизму. Тому такі люди є найбільш цінними.

Навчання українських військових за кордоном