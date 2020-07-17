Премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде рассказал, почему заведениям запрещено принимать посетителей после 23:00. Глава правительства отметил, что это из-за динамики заболеваемости коронавирусом в стране.

В заведениях – массовое скопление людей, – Шмыгаль

Именно потому, что не происходит падение количества новых случаев COVID-19, и установили такие ограничения. Об этом сообщил Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает 24 канал.

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Такое решение, отметил премьер-министр, приняли главный санитарный врач Украины, комиссия ТЭБ и ЧС.

До этого времени (23:00 – 24 канал) вполне достаточно времени, чтобы поужинать, а по прошествии этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом,

– сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что несмотря на то, что количество больных коронавирусом в стране не падает, ситуация в последние недели стабилизировалась.

Обратите внимание! Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 июля. Однако министр здравоохранения Максим Степанов недавно сообщил, что карантин в Украине продлят еще на месяц.