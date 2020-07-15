Карантинные ограничения в Украине планируют продлить еще на месяц. В Министерстве здравоохранения уже работают над соответствующим постановлением.

В ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина. Об этом Максим Степанов заявил в интервью "РБК-Украина".

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Какие конкретно изменения ждут украинцев – пока Степанов не рассказал. Лишь отметил: отменить карантин пока невозможно.

Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продолжать,

– пояснил глава Минздрава.

Проекты документов о продлении карантина Кабинет Министров планирует рассмотреть уже на следующей неделе.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 15 июля в Украине зарегистрировали 55 607 случаев заражения коронавирусом. 836 инфицированных обнаружили за минувшие сутки.

Карантин в Украине: коротко

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. После этого его уже пять раз переносили: сначала он должен был продлиться до 3 апреля, впоследствии его продлили до 24 апреля, потом до 11 мая, позже – до 22 мая, затем – до 22 июня и самое свежее обновление – до 31 июля.

16 марта на территорию Украины запретили въезд иностранцев, а от 17 марта ограничили международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок. Люди, которые возвращались из-за границы и с временно оккупированных Россией территорий, должны были находиться 14 дней в обсервации.

1 мая в Украине начались первые послабления: открыли продовольственные и аграрные рынки, парки и скверы. Второй этап смягчения карантина, в частности заработал общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.

С 10 июня заработали базы отдыха. Также снова можно проводить культурно-художественные мероприятия. С 15 июня в Украине возобновили международное авиасообщение. Иностранцев, прибывающих в Украину, поделили на "красные" и "зеленые": люди из "красной зоны" должны проходить обсервацию.

Однако с ослаблением карантина, динамика новых заражений коронавирусом возросла. Поэтому в Минздраве считают, что полностью отменять карантин – опасно.

Динамика свидетельствует о том, что полностью отменять карантин опасно / Инфографика 24 канала