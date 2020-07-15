Карантинні обмеження в Україні планують продовжити ще принаймні на місяць. У Міністерстві охорони здоров'я вже працюють над відповідною постановою.

У відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину. Про це Максим Степанов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Як конкретно зміни чекають на українців – наразі Степанов не розповів. Лише зазначив: скасувати карантин поки неможливо.

Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати,

– пояснив глава МОЗ.

Проєкти документів про продовження карантину Кабінет Міністрів планує розглядати вже наступного тижня.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 15 липня в Україні зареєстрували 55 607 випадків зараження коронавірусом. 836 інфікованих виявили за минулу добу.

Карантин в Україні: коротко

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня . Після цього його вже п'ять разів переносили : спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, відтак – до 22 червня і найсвіжіше оновлення – до 31 липня.

Від 16 березня на територію України заборонили в’їзд іноземців , а від 17 березня обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень. Люди, які поверталися з-за кордону і з тимчасово окупованих Росією територій, повинні були перебувати 14 днів на обсервації .

Зрештою 1 травня в Україні почалися перші послаблення: відкрили продовольчі та аграрні ринки, парки і сквери. Другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.

З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими. З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення. Іноземців, які прибуватимуть до України, поділили на "червоні" та "зелені": люди з "червоної зони" повинні проходити обсервацію, інші.

Однак із послабленням карантину, динаміка нових заражень коронавірусом зросла. Відтак у МОЗ вважають, що повністю скасовувати карантин – небезпечно.



Динаміка свідчить про те, що повністю скасовувати карантин небезпечно / Інфографіка 24 каналу