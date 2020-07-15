Карантин в Україні планують продовжити ще на місяць, – Степанов
Карантинні обмеження в Україні планують продовжити ще принаймні на місяць. У Міністерстві охорони здоров'я вже працюють над відповідною постановою.
У відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину. Про це Максим Степанов заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Як конкретно зміни чекають на українців – наразі Степанов не розповів. Лише зазначив: скасувати карантин поки неможливо.
Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати,
– пояснив глава МОЗ.
Проєкти документів про продовження карантину Кабінет Міністрів планує розглядати вже наступного тижня.
Карантин в Україні: коротко
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Після цього його вже п'ять разів переносили: спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, відтак – до 22 червня і найсвіжіше оновлення – до 31 липня.
- Від 16 березня на територію України заборонили в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
- 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень. Люди, які поверталися з-за кордону і з тимчасово окупованих Росією територій, повинні були перебувати 14 днів на обсервації.
- Зрештою 1 травня в Україні почалися перші послаблення: відкрили продовольчі та аграрні ринки, парки і сквери. Другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.
- З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими. З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення. Іноземців, які прибуватимуть до України, поділили на "червоні" та "зелені": люди з "червоної зони" повинні проходити обсервацію, інші.
Однак із послабленням карантину, динаміка нових заражень коронавірусом зросла. Відтак у МОЗ вважають, що повністю скасовувати карантин – небезпечно.
Динаміка свідчить про те, що повністю скасовувати карантин небезпечно / Інфографіка 24 каналу