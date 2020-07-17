Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді розповів, чому закладам заборонено приймати відвідувачів після 23:00. Глава уряду зазначив, що це через динаміку захворюваності на коронавірус в країні.

У закладах – масове скупчення людей, – Шмигаль

Саме через те, що не відбувається падіння кількості нових випадків COVID-19, і встановили такі обмеження. Про це повідомив Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у парламенті, інформує 24 канал.

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Таке рішення, зазначив прем'єр-міністр, ухвалили головний санітарний лікар України, комісія ТЕБ та НС.

До цього часу (23:00 – 24 канал) абсолютно достатньо часу, щоб повечеряти, а після цього часу відбуваються масові скупчення людей, коли є величезна ймовірність передачі коронавірусу. Як результат, після цієї заборони ви бачите чітку стабілізацію ситуації з ростом захворюваності на коронавірус,

– сказав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що незважаючи на те, що кількість хворих на коронавірус в країні не падає, ситуація протягом останніх тижнів стабілізувалась.

Зверніть увагу! Адаптивний карантин в Україні триває до 31 липня. Проте міністр охорони здоров'я Максим Степанов нещодавно повідомив, що карантинні обмеження в Україні продовжать ще на місяць.