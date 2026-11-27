Поводом для обсуждения этого вопроса во время интервью главы государства корреспондентке BBC Саре Рейнсфорд стало заявление руководителя САП Александра Клименко о систематических препятствиях со стороны СБУ.

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Ответ на заявления о блокировании антикоррупционных расследований

Журналистка спросила, намерен ли Офис президента вмешаться в ситуацию и положить конец противостоянию, о чем ранее упоминал руководитель САП.

Зеленский подчеркнул, что любое прямое вмешательство со стороны власти нарушало бы установленные законом пределы автономии антикоррупционной системы.

Прежде всего, они независимы, и вы не можете этого сделать... Если вы хотите это расследовать, пожалуйста, расследуйте. Есть вопросы и к некоторым представителям спецслужб. И, конечно, есть прокурорские проверки и расследования. Некоторых людей уже уволили– заявил глава государства.

Корреспондентка уточнила, что антикоррупционные структуры прямо жалуются на блокирование их следственной работы со стороны спецслужб.

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Президент опроверг наличие системного барьера в коммуникации и отметил, что постоянно контактирует с руководителями ведомств.

"Нет. Мы часто общаемся с ними. Когда они хотят поговорить со мной, они приходят в мой офис. Они знают, что я очень их поддерживаю, стараюсь поддерживать. Но не настолько, чтобы нарушать закон, ведь они являются независимыми институтами..." – подчеркнул Владимир Зеленский.

Личная ответственность вместо обвинений всего ведомства

Комментируя упреки в адрес Службы безопасности, президент призвал не распространять правонарушения отдельных сотрудников на всю структуру, которая выполняет стратегические боевые задачи во время войны.

"Но, опять же, есть вопросы и к спецслужбам. Речь идет не об учреждении как таковом. Давайте уважать те сотни сотрудников спецслужб, которые погибли во время этой войны... Если человек поступил неправильно, его увольняют или он предстает перед судом. И мы не закрываем глаза на такие вещи. Но это не вопрос института, в котором работают 30 тысяч человек", – резюмировал президент, напомнив об успешных ударах по Крымскому мосту и кораблям России.

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Зеленский также добавил, что стремится быть лидером для всех граждан и государственных институтов, не становясь на сторону ни одной из отдельных структур.

В то же время во время беседы журналистка поинтересовалась материалами расследований, гдефигурировало имя "Вова",, и спросила, знает ли Зеленский, о чем идет речь, на что президент посоветовал обратиться к детективам, подчеркнув, что официальных претензий к нему у правоохранительных органов нет.