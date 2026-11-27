Приводом для обговорення цього питання під час інтерв'ю глави держави кореспондентці BBC Сарі Рейнсфорд, стала заява керівника САП Олександра Клименка про систематичні перешкоджання з боку СБУ.

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Відповідь на заяви про блокування антикорупційних розслідувань

Журналістка запитала, чи має Офіс президента намір втрутитися в ситуацію та припинити протистояння, про що раніше згадував керівник САП.

Зеленський наголосив, що будь-яке пряме втручання з боку влади порушувало б установлені законом межі автономії антикорупційної системи.

Передусім, вони є незалежними, і ви не можете цього зробити... Якщо ви хочете це розслідувати, будь ласка, розслідуйте. Є питання і до деяких представників спецслужб. І, звичайно, є прокурорські перевірки та розслідування. Деяких людей уже звільнили– заявив глава держави.

Кореспондентка уточнила, що антикорупційні структури прямо скаржаться на блокування їхньої слідчої роботи з боку спецслужб.

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Президент заперечив наявність системного бар'єра у комунікації та зазначив, що постійно контактує з очільниками відомств.

"Ні. Ми часто спілкуємося з ними. Коли вони хочуть поговорити зі мною, вони приходять до мого офісу. Вони знають, що я дуже їх підтримую, намагаюся підтримувати. Але не настільки, щоб порушувати закон, адже вони є незалежними інституціями..." – підкреслив Володимир Зеленський.

Персональна відповідальність замість звинувачень усього відомства

Коментуючи закиди на адресу Служби безпеки, президент закликав не екстраполювати правопорушення окремих співробітників на всю структуру, яка виконує стратегічні бойові завдання під час війни.

"Але, знову ж таки, є питання і до спецслужб. Ідеться не про інституцію як таку. Давайте поважати тих сотні співробітників спецслужб, які загинули під час цієї війни... Якщо людина вчинила неправильно, її звільняють або вона постає перед судом. І ми не заплющуємо очі на такі речі. Але це не питання інституції, в якій працюють 30 тисяч людей", – резюмував президент, нагадавши про успішні удари по Кримському мосту та кораблях Росії.

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Зеленський також додав, що прагне бути лідером для всіх громадян і державних інституцій, не стаючи на бік жодної з окремих структур.

Водночас під час бесіди журналістка поцікавилася матеріалами розслідувань, де фігурувало ім'я "Вова", й запитала, чи знає Зеленський, про що йдеться, на що президент порадив звернутися до детективів, наголосивши, що офіційних претензій до нього у правоохоронців немає.