Почему 2018-й может стать последним туристическим сезоном в Коктебеле

В этом году в Коктебеле туристам предлагают хиты 90-х годов, международные соревнования танцовщиц, уличные рок-группы, приватные танцы от красавиц. Однако не всем это нравится, а некоторые говорят, что даже на оккупированных территориях лучше.

По словам местных, 2018 год – первый после аннексии Крыма, когда на отдых приехало много людей. Но туристы недовольны высокими ценами и уровнем сервиса.

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"Конечно, когда была, то цены были дешевле. А сейчас здесь Россия и цены еще дороже, чем в Москве. На все – на питание и на проживание. А сервис оставляет желать лучшего. Если считать ценовую политику, то дешевле улететь в Турцию, чем здесь провести с детьми отдых", – говорит турист из России.



Есть и такие, которые говорят, что ценовая политика – это не причина не ехать на отдых в Крым, нужно просто сократить продолжительность отпуска.



Настоящей изюминкой поселка является нудистский пляж, а особенность его в том, что он расположен не на окраине, а прямо посреди других пляжей. Туристам такое не нравится, потому что большинство приезжают в Крым с детьми.



Однако уже в следующем году в Коктебеле скорее всего не будет и этого, потому что местные власти официально сообщили, что в городе будут строить централизованный канализационный коллектор. Для этого снесут практически всю набережную вместе с кафе, ресторанами и магазинами.

Если износ и прокладка коллектора, то это года два-три сезонов в Коктебеле не будет. У нас нет предприятий, кроме нашего винного завода. Что нам делать? Пойдем, наверное, с протянутой рукой где-то сядем. Если люди остаются без средств существования, то что им еще делать,

– сказал лидер общественного актива Коктебеля Борис.

У некоторых местных жителей еще есть надежда, что власть с ними договорится, им выплатят компенсации и социального взрыва в Коктебеле не будет.



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