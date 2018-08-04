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Чому 2018-й може стати останнім туристичним сезоном у Коктебелі

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Цього року в Коктебелі туристам пропонують хіти 90-х років, міжнародні змагання танцівниць, вуличні рок-гурти, приватні танці від красунь. Проте не всім це подобається, а дехто каже, що навіть на окупованих територіях краще.

За словами місцевих, 2018 рік – перший після анексії Криму, коли на відпочинок приїхало багато людей. Але туристи незадоволені високими цінами та рівнем сервісу.

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"Звичайно, коли була, то ціни були дешевші. А зараз тут Росія і ціни ще дорожче, ніж у Москві. На все – на харчування і на проживання. А сервіс не найкращий. Якщо рахувати цінову політику, то дешевше полетіти в Туреччину, ніж тут провести з дітьми відпочинок", – розповів турист з Росії.

Є й такі, які кажуть, що цінова політика – це не причина не їхати на відпочинок у Крим, треба просто скоротити тривалість відпустки.

Справжньою родзинкою селища є нудистський пляж, а особливість його у тому, що він розташований не на околиці, а прямо посеред інших пляжів. Туристам таке не подобається, бо більшість приїжджають у Крим з дітьми.

Проте вже наступного року у Коктебелі найімовірніше не буде і цього, бо місцева влада офіційно повідомила, що у місті будуватимуть централізований каналізаційний колектор. Для цього знесуть практично всю набережну разом із кафе, ресторанами та магазинами.

Якщо буде знос і прокладка коллектора, то це роки два-три сезонів у Коктебелі не буде. У нас нема підприємств, окрім нашого винного заводу. Що нам робити? Підемо, напевно, з протягнутою рукою десь сядемо. Якщо люди залишаються без засобів існування, то що їм ще робити,
– скзазав лідер громадського активу Коктебеля Борис.

У деяких місцевих жителів ще є надія, що влада з ними домовиться, їм виплатять компенсації та соціального вибуху у Коктебелі не буде.

Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 каналі о 18:00. Не пропустіть!

Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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