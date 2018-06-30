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Почему беженцы выбирают Европу и как в дальнейшем ЕС планирует избегать трагедий

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Пока Евросоюз пытается решить вопрос нелегальной миграции на Брюссельском саммите, – в Средиземном море и в дальнейшем погибают беженцы. У берегов Ливии в очередной раз ушла на дно лодка с мигрантами.

В Брюсселе прошел саммит лидеров ЕС. Одним из острейших вопросов на повестке дня стала проблема нелегальной миграции. Уже на протяжении длительного времени европейские политики пытаются решить этот вопрос, но согласия не достигли.

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На этот раз, правда, удалось найти хоть какой-то консенсус. Чтобы наконец разобраться с нелегальными мигрантами в Европе – политики приняли несколько важных решений.

Для того, чтобы решить проблему нелегальной миграции европейские лидеры выдвинули несколько позиций: высадка мигрантов за пределами ЕС, активизация и поддержка ливийского побережья и специальный бюджетный инструмент для борьбы с нелегальной миграцией,
– подчеркнул президент Европейского Совета Дональд Туск.

Когда же в Брюсселе пока на словах договаривались, что делать с беженцами – в Средиземном море снова утонули люди. У берегов Ливии в очередной раз ушла на дно лодка с мигрантами. Из воды достали тела трех погибших детей. Почти сто человек считаются пропавшими без вести. Спасти пока что смогли только 16 человек. Всего на борту лодки находилось почти 120. Среди них – граждане Марокко и Йемена. Поиски ведет ливийская береговая охрана и добровольцы.

У нас очень большая площадь поиска. Мы сомневаемся, что ливийская береговая охрана самостоятельно сможет справиться. Они отвергли нашу помощь. Однако, у них нет достаточного количества ресурсов. Пропавшие без вести могут погибнуть. Проблема заключается в том, что никто не сможет засвидетельствовать это,
– отметил глава спасательной организации Proactiva Open Arms Оскар Кэмпс.

Миграционный кризис в Европе – одна из главных проблем Западного мира. Наибольшее количество нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Оттуда люди бегут в поисках лучшей жизни, которого в своих странах им никогда не получить. Все они пересекают границу в основном Средиземным морем и чаще всего это имеет катастрофические последствия.

Беженцы выбирают ненадежные способы миграции – плывут надувными лодками и самодельными плотами. Но другого выбора у людей нет. Только в прошлом году из-за этого в Средиземном море погибли более 3 тысяч нелегалов. А за полгода 2018 года уже почти 1000.

Теги: Новости политики беженцы
Источник: 24 канал
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