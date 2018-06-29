Ангела Меркель пришла к соглашению с Грецией и Испанией

Греция и Испания согласились принимать назад беженцев, которых выявит Германия на немецко-австрийской границе. Речь идет о беженцах, что уже зарегистрированы в системе EURODAC.

Об этом сообщается на сайте немецкого канцлера.

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Германия постепенно будут закрывать случаи воссоединения семей в Греции и Испании для того, чтобы сохранять единство семей.

Для Ангелы Меркель эти договоренности крайне важны для сохранения ее правительства.

Отметим, что Меркель находилась под давлением, ведь она должна была как-то предотвратить новые прибытия. Министр внутренних дел Хорст Зехофер предоставил ей выходные. Он также заявил, что начнет отводить мигрантов от границы в своем родном штате.

Ранее Меркель настаивала, что решит эту проблему через двусторонние договоренности с государствами вроде Греции и Испании, ведь именно из этих государств мигранты отправляются в Германию.