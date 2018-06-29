19:28
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Ангела Меркель дійшла згоди з Грецією та Іспаніє щодо біженців

144 Читать новость на русском
Меркель вирішила проблему мігрантів з Іспанії та Греції
Меркель вирішила проблему мігрантів з Іспанії та Греції / Фото з відкритих джерел

Греція та Іспанія погодилися приймати назад біженців, яких виявить Німеччина на німецько-австрійському кордоні. Мова йде про біженців, що уже зареєстровані у системі EURODAC.

Про це повідомляється на сайті німецького канцлера.

Читайте також: Євросоюз ухвалив нову міграційну угоду: про що домовились лідери під час саміту

Німеччина поступово закриватиме випадки воз'єднання сімей у Греції та Іспанії для того, щоб зберігати єдність родин.

Для Ангели Меркель ці домовленості є вкрай важливими для збереження її уряду.

Зазначимо, що Меркель перебувала під тиском, адже вона повинна була якось запобігти новим прибуттям. Міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер надав їй вихідні. Він також заявив, що почне відводити мігрантів від кордону у своєму рідному штаті.

Раніше Меркель наполягала, що владнає цю проблему через двосторонні домовленості з державами на кшталт Греції та Іспанії, адже саме з цих держав мігранти вирушають до Німеччини.

 

Теги: Новини політики Ангела Меркель Греція біженці
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук