Ангела Меркель дійшла згоди з Грецією та Іспаніє щодо біженців

Греція та Іспанія погодилися приймати назад біженців, яких виявить Німеччина на німецько-австрійському кордоні. Мова йде про біженців, що уже зареєстровані у системі EURODAC.

Про це повідомляється на сайті німецького канцлера.

Читайте також: Євросоюз ухвалив нову міграційну угоду: про що домовились лідери під час саміту

Німеччина поступово закриватиме випадки воз'єднання сімей у Греції та Іспанії для того, щоб зберігати єдність родин.

Для Ангели Меркель ці домовленості є вкрай важливими для збереження її уряду.

Зазначимо, що Меркель перебувала під тиском, адже вона повинна була якось запобігти новим прибуттям. Міністр внутрішніх справ Хорст Зехофер надав їй вихідні. Він також заявив, що почне відводити мігрантів від кордону у своєму рідному штаті.

Раніше Меркель наполягала, що владнає цю проблему через двосторонні домовленості з державами на кшталт Греції та Іспанії, адже саме з цих держав мігранти вирушають до Німеччини.