Чому біженці обирають саме Європу та як у подальшому ЄС планує уникати трагедій

Поки Євросоюз намагається вирішити питання нелегальної міграції на Брюсельському саміті, – у Середземному морі й надалі гинуть біженці. Біля берегів Лівії вже вкотре пішов на дно човен з мігрантами.

У Брюсселі минув саміт лідерів ЄС. Одним із найгостріших питань на порядку денному стала проблема нелегальної міграції. Вже протягом тривалого часу європейські політики намагаються вирішити це питання, та згоди – не досягали.

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Цього разу, щоправда, вдалося знайти хоч якийсь консенсус. Аби нарешті розібратися з нелегальними мігрантами у Європі – політики ухвалили кілька важливих рішень.

Для того, щоб вирішити проблему нелегальної міграції європейські лідери висунули кілька позицій: висадка мігрантів за межами ЄС, активізація та підтримка лівійського узбережжя та спеціальний бюджетний інструмент для боротьби із нелегальною міграцією,

– наголосив президент Європейської Ради Дональд Туск.

Коли ж у Брюсселі поки на словах домовлялися, що робити з біженцми – у Середземному морі знову потонули люди. Біля берегів Лівії вже вкотре пішов на дно човен з мігрантами. З води дістали тіла трьох загиблих дітей. Майже сто осіб вважаються зниклими безвісти. Врятувати поки що змогли тільки 16 людей. Всього на борту човна перебувало майже 120. Серед них – громадяни Марокко та Ємену. Пошуки веде лівійська берегова охорона та добровольці.

У нас дуже велика площа пошуку. Ми сумніваємось, що лівійська берегова охорона самостійно зможе впоратися. Вони відкинули нашу допомогу. Однак, у них немає достатньої кількості ресурсів. Зниклі безвісти можуть загинути. Проблема полягає у тому, що ніхто не зможе засвідчити це,

– зазначив голова рятувальної організації Proactiva Open Arms Оскар Кемпс.

Міграційна криза у Європі – одна з головних проблем Західного світу. Найбільша кількість нелегальних мігрантів – з Близького Сходу. Звідти люди втікають у пошуках кращого життя, якого у своїх країнах їм ніколи не здобути. Усі вони перетинають кордон переважно Середземним морем і найчастіше це має катастрофічні наслідки.

Біженці обирають ненадійні способи міграції – пливуть надувними човнами й саморобними плотами. Але іншого вибору у людей немає. Тільки минулого року через це у Середземному морі загинули понад 3 тисячі нелегалів. А за півроку 2018 року вже майже 1000.