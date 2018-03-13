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Почему бывшие боевики добровольно сдаются СБУ

608 Читати новину українською
Служба Безопасности Украины
Служба Безопасности Украины / фото РБК-Україна

На Донетчине по программе СБУ суд освободил от уголовной ответственности двух бывших боевиков, которые добровольно покинули незаконные вооруженные формирования. Такой Программой уже воспользовалось 242 бывших участников незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом информирует пресс-центр Службы Безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, один из бывших боевиков – житель Бахмута. В 2014 году присоединился к террористической организации "ДНР", где собирал подписи желающих вступить в ряды боевиков. Впоследствии, после освобождения города силами антитеррористической операции, мужчина добровольно покинул незаконные вооруженные формирования. Некоторое время скрывался на территории Бахмута, опасаясь ответственности за свои противоправные действия.

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Второй из бывших боевиков – житель Мариуполя. Поступил в одно из подразделений террористов в 2016 году и был направлен на передовые позиции боевиков вблизи села Луговое Тельмановского района Донецкой области. Попав на передовую и увидев многочисленные преступления боевиков воочию, мужчина решил оставить бандформирования. Впоследствии добровольно обратился к СБУ, предоставив всю необходимую помощь следствию.

Проверка СБ Украины установила, что оба жителя Донбасса не принимали непосредственного участия в боевых действиях и не совершали других тяжких и особо тяжких преступлений. За это суд освободил двух бывших участников незаконных вооруженных формирований от уголовной ответственности.

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По условиям программы СБУ 172 человека освобождены от уголовной ответственности, а в отношении 77 лиц продолжаются судебные разбирательства.

Что такое программа СБУ "тебя ждут дома"? Такая программа осуществляет мероприятия по возвращению на подконтрольную Украине территорию и освобождению от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе СБУ
Источник: 24 Канал
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