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Чому колишні бойовики добровільно здаються СБУ

1088 Читать новость на русском
Служба Безпеки України
Служба Безпеки України / фото РБК-Україна

На Донеччині за програмою СБУ суд звільнив від кримінальної відповідальності двох колишніх бойовиків, які добровільно покинули незаконні збройні формування. Такою Програмою вже скористалося 242 колишніх учасника незаконних збройних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР".

Про це інформує прес-центр Служби Безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, один з колишніх бойовиків – мешканець Бахмута. У 2014 році приєднався до терористичної організації "ДНР", де збирав підписи охочих вступити до лав бойовиків. Згодом, після звільнення міста силами антитерористичної операції, чоловік добровільно покинув незаконні збройні формування. Певний час переховувався на території Бахмута, побоюючись відповідальності за свої протиправні дії.

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Другий з колишніх бойовиків – житель Маріуполя. Вступив до одного з підрозділів терористів у 2016 році та був направлений на передові позиції бойовиків поблизу села Лукове Тельманівського району Донецької області. Потрапивши на передову та побачивши чисельні злочини бойовиків на власні очі всі, чоловік вирішив залишити бандформування. Згодом добровільно звернувся до СБУ, надавши всю необхідну допомогу слідству.

Перевірка СБ України встановила, що обидва мешканці Донеччини не брали безпосередньої участі у бойових діях та не вчиняли інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Через це суд звільнив двох колишніх учасників незаконних збройних формувань від кримінальної відповідальності.

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За умовами програми СБУ 172 людини звільнено від кримінальної відповідальності, а стосовно 77 осіб тривають судові розгляди.

Що таке програма СБУ "На тебе чекають вдома"? Така програма здійснює заходи щодо повернення на підконтрольну Україні територію та звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно відмовилися від участі у незаконних збройних формуваннях (НЗФ) – так званих "ДНР" і "ЛНР".

Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ
Джерело: 24 Канал
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