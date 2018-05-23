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Почему действия честных судей власть считает провокациями

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Почему действия честных судей власть считает провокациями
Почему действия честных судей власть считает провокациями / 24 Канал

Воля в отношении судей должна быть вне политики, но получается, что поддерживают тех, кто преследует судей, а честным судьям нет места в Украине, или же мы должны молчать.

Такое мнение высказала судья Октябрьского райсуда Полтавы Лариса Гольник в прямом эфире 24 Канала.

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Стоит напомнить, что в 2014 году до Октябрьского райсуда Полтавы поступило дело городского головы Александра Мамая, в котором речь шла о конфликте интересов по выделению земельных участков, которые он предоставил своей падчерице. Мэр города захотел подкупить судью Гольник, но она отказалась и после этого у нее начались серьезные проблемы.

Суддя Лариса Гольник
Судья Лариса Гольник

Дело Ларисы рассматривается в одном из судов Полтавы, а дело мэра города Мамая рассматривается НАБУ.

Я обращалась за правовой защитой себя как разоблачителя, поскольку ко мне применялись меры негативного влияния со стороны головы моего суда Александра Струкова. В частности, это были определенные затруднения в работе, мне не полностью выплачивалось судейское вознаграждение, мне оформляли прогулы на время командировки, – сказала Гольник.

Как отметила Лариса Гольник, выходит так, что она разоблачила коррупцию, но в результате ее преследуют. И ей даже оформили прогул в то время, когда она присутствовала на рассмотрении вопроса о поддержке честных судей, и в частности вопроса относительно давления на нее председателем суда в антикоррупционном комитете ВР.

Меня решили привлечь к административной ответственности за то, что я освещала на Facebook те коррумпированные события, которые происходили на суде, якобы так я подрывала авторитет судебной власти, – ответила судья Гольник.

По словам Гольник, Высший совет правосудия за что-то притягивая и в чем-то отказывая, фактически показывает, какие действия судьи являются правильными, а за которые наказывают.

Теги: Новости Украины Судьи НАБУ Коррупция
Источник: 24 Канал
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