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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чому дії чесних суддів влада вважає провокаціями

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Чому дії чесних суддів влада вважає провокаціями
Чому дії чесних суддів влада вважає провокаціями / 24 Канал

Воля стосовно суддів повинна бути поза політикою, але виходить, що підтримують тих, хто переслідує суддів, а чесним суддям немає місця в Україні, або ж ми маємо мовчати.

Таку думку висловила суддя Жовтневого райсуду Полтави Лариса Гольник у прямому ефірі 24 Каналу.

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Варто нагадати, що у 2014 році до Жовтневого райсуду Полтави надійшла справа міського голови Олександра Мамая, у якій йшлося про конфлікт інтересів з виділення земельних ділянок, які він надав своїй падчерці. Мер міста захотів підкупити суддю Гольник, але вона відмовилася і після цього в неї почалися серйозні проблеми.

Суддя Лариса Гольник
Суддя Лариса Гольник

Наразі справа Лариси розглядається в одному з судів Полтави, а справа мера міста Мамая розглядається НАБУ.

Я зверталася за правовим захистом себе як викривача, оскільки до мене застосовувалися заходи негативного впливу з боку голови мого суду Олександра Струкова. Зокрема, це були певні ускладнення в роботі, мені не повністю виплачувалася суддівська винагорода, мені оформлювали прогули на час відрядження, – сказала Гольник.

Як зазначила Лариса Гольник, виходить так, що вона викрила корупцію, але натомість її переслідують. І їй навіть оформили прогул у той час, коли вона була присутня на розгляді питання щодо підтримки чесних суддів, і зокрема питання щодо тиску на неї головою суду у антикорупційному комітеті ВР.

Мене виріщили притягнути мене до адміністративної відповідальності за те, що я висвітлювала на Facebook ті корумповані події, що відбувалися на суді, нібито так я підривала авторитет судової влади, – відповіла суддя Гольник.

За словами Гольник, Вища рада правосуддя за щось притягуючи і в чомусь відмовляючи, фактично показує, які дії судді є правильними, а за які карають.

Теги: Новини України Судді НАБУ Корупція
Джерело: 24 Канал
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