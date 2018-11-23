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      Почему депутаты от оппозиционного блока отозвали свои решения "за" бюджет-2019

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      В ночь на пятницу, 23 ноября, Верховная Рада приняла бюджет на 2019 год. Решение "за" бюджет-2019 народные избранники утвердили аж в 6:01, а утром в парламенте появилось только 30 депутатов. Однако некоторые из них захотели отозвать свои голоса.

      Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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      Депутаты из Оппозиционного блока, которые накануне голосовали "за" бюджет захотели отозвать свои решения. В частности, это был Михаил Добкин, который сказал, что на момент голосования его не было в парламенте. В результате четыре голоса отозвали.

      Кроме того, внефракционный народный депутат Андрей Ильенко подал постановление о неличном голосования и нарушение регламента при принятии Бюджетного кодекса, назвав процедуру одобрения бюджета "бешеным нарушением регламента и кнопкодавством".

      позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко
      Внефракционный депутат Андрей Ильенко

      Несмотря на традицию Верховной Рады не голосовать в пятницу, это постановление все же поставили на голосование. Однако голосов оно не набрало, ведь в парламенте сейчас находится не более 30 нардепов.

      Напомним, что Верховная Рада окончательно приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. За это решение проголосовало 240 народных депутатов из необходимого минимума в 226 голосов. Предполагается, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата вырастет до 4173 гривен. В целом бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен и расходы в размере 1,112 триллиона гривен.

      Теги: Новости Украины Бюджет-2019 Новости политики Михаил Добкин Оппозиционный блок Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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