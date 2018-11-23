Чому депутати від Опозиційного блоку відкликали свої рішення "за" бюджет-2019

У ніч проти п'ятниці, 23 листопада, Верховна Рада схвалила бюджет на 2019 рік. Рішення "за" бюджет-2019 народні обранці затвердили аж о 6:01, а на ранок у парламенті з'явилося лише 30 депутатів. Проте деякі з них захотіли відкликати свої голоси.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Депутати з Опозиційного блоку, які напередодні голосували "за" бюджет захотіли відкликати свої рішення. Зокрема, це був Михайло Добкін, який сказав, що на момент голосування його не було у парламенті. Внаслідок цього чотири голоси відкликали.

Крім того, позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко подав постанову про неособисте голосування та порушення регламенту під час ухвалення Бюджетного кодексу, назвавши процедуру схвалення бюджету "шаленим порушенням регламенту і кнопкодавством".



Позафракційний депутат Андрій Іллєнко

Попри традицію Верховної Ради не голосувати у п'ятницю, цю постанову все ж таки поставили на голосування. Проте голосів вона не набрала, адже у парламенті зараз знаходиться не більше 30 нардепів.

Нагадаємо, що Верховна Рада остаточно схвалила Державний бюджет України на 2019 рік. За це рішення проголосували 240 народних депутатів з необхідного мінімуму у 226 голосів. Передбачається, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата зросте до 4173 гривень. Загалом бюджет передбачає доходи у розмірі 1,026 трильйона гривень і витрати у розмірі 1,112 трильйона гривень.