Почему для львовян будут увеличивать тариф на вывоз мусора

Почему для львовян будут увеличивать тариф на вывоз мусора20 Читати новину українською
Во Львове наконец решат мусорную проблему. По прогнозам, через два года заработает целый комплекс, которого Украина еще не видела. Будут сортировать и перерабатывать вторсырье.
Почти два года во Львове фактически не вывозили мусор, потому что свалку, которая принимала отходы города и окрестностей, закрылу после трагедии с пожаром и гибелью трех спасателей.
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В соседней Польше четыре мусорных контейнера цвета радуги – привычное явление. Здесь сортируют и перерабатывают, а еще за два года почти всей бумаге, которая будет попадать в мусорный контейнер, давать вторую жизнь. Поэтому и количество мусорных свалок за 15 лет в Польше уменьшилось вдвое, а мусор изолируют так, чтобы опасные вещества не отравляли почву.
Принцип разумной борьбы со мусором вводят и во Львове. Через два года уже должны быть первые результаты. Будет работать целая система: сначала мусор будут сортировать, потом отправлять на переработку пластик, бумагу, стекло и металл. Для этого построят специальный завод. Органические отходы будут компостировать или будут производить топливо для тепловых станций. Остальное, а его, говорят, будет значительно меньше, чем теперь, будет идти на полигон.
Грибовицкую свалку
Возьмутся и за Грибовицкую свалку. Благодаря обновленной программе должны уменьшить выбросы газа на территории пострадавшего полигона.
Свалку накроем следующим слоем, который будет непроницаем для дождей. А еще нужно будет улавливать фильтрат и биогаз, которые отходят из мусора, и все это очищать,
– сказал менеджер компании-разработчика проекта по строительству завода Кристофер Раунд.
Два года назад на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. Под завалами мусора погибли трое спасателей.
"Я смотрю, что лавина начинает двигаться с горы, я начинаю убегать перпендикулярно этой лавине в сторону, а ребята начали бежать к пруду, и лавина их накрыла", – вспомнил спасатель Андрей Иванцив.
Тогда началась блокада львовских отходов, другие регионы отказывались принимать мусор. И город в них буквально утопал, однако нашли выход – строительство нового, непривычного для Украины мусороперерабатывающего комплекса.
На строительство выделили деньги международные доноры. Их 20 миллионов евро, но нужны еще и средства на содержание и на то, чтобы вернуть кредит. Часть будут получать из доходов от переработки мусора, а за остальное будет платить население. Постепенно для жителей Львова будут увеличивать тариф на вывоз мусора.
Если сравнивать с ситуацией сегодня, то это увеличение не более, чем в 2,5 раза в течение десяти лет,
– отметил директор коммунального предприятия "Зеленый город" Вадим Ноздря.
Сейчас идут тендеры, по завершению перейдут к строительству завода. Подрядчиком проекта, прогнозируют, будет серьезная иностранная фирма, которая сталкивалась не с одним таким серьезным проектом.