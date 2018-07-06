Почему для львовян будут увеличивать тариф на вывоз мусора

Во Львове наконец решат мусорную проблему. По прогнозам, через два года заработает целый комплекс, которого Украина еще не видела. Будут сортировать и перерабатывать вторсырье.

Почти два года во Львове фактически не вывозили мусор, потому что свалку, которая принимала отходы города и окрестностей, закрылу после трагедии с пожаром и гибелью трех спасателей.

Читайте также: Садовый объяснил, какая сейчас ситуация с мусором в Львове

В соседней Польше четыре мусорных контейнера цвета радуги – привычное явление. Здесь сортируют и перерабатывают, а еще за два года почти всей бумаге, которая будет попадать в мусорный контейнер, давать вторую жизнь. Поэтому и количество мусорных свалок за 15 лет в Польше уменьшилось вдвое, а мусор изолируют так, чтобы опасные вещества не отравляли почву.

Принцип разумной борьбы со мусором вводят и во Львове. Через два года уже должны быть первые результаты. Будет работать целая система: сначала мусор будут сортировать, потом отправлять на переработку пластик, бумагу, стекло и металл. Для этого построят специальный завод. Органические отходы будут компостировать или будут производить топливо для тепловых станций. Остальное, а его, говорят, будет значительно меньше, чем теперь, будет идти на полигон.



Грибовицкую свалку

Возьмутся и за Грибовицкую свалку. Благодаря обновленной программе должны уменьшить выбросы газа на территории пострадавшего полигона.

Свалку накроем следующим слоем, который будет непроницаем для дождей. А еще нужно будет улавливать фильтрат и биогаз, которые отходят из мусора, и все это очищать,

– сказал менеджер компании-разработчика проекта по строительству завода Кристофер Раунд.

Два года назад на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. Под завалами мусора погибли трое спасателей.

"Я смотрю, что лавина начинает двигаться с горы, я начинаю убегать перпендикулярно этой лавине в сторону, а ребята начали бежать к пруду, и лавина их накрыла", – вспомнил спасатель Андрей Иванцив.

Тогда началась блокада львовских отходов, другие регионы отказывались принимать мусор. И город в них буквально утопал, однако нашли выход – строительство нового, непривычного для Украины мусороперерабатывающего комплекса.

На строительство выделили деньги международные доноры. Их 20 миллионов евро, но нужны еще и средства на содержание и на то, чтобы вернуть кредит. Часть будут получать из доходов от переработки мусора, а за остальное будет платить население. Постепенно для жителей Львова будут увеличивать тариф на вывоз мусора.

Если сравнивать с ситуацией сегодня, то это увеличение не более, чем в 2,5 раза в течение десяти лет,

– отметил директор коммунального предприятия "Зеленый город" Вадим Ноздря.

Сейчас идут тендеры, по завершению перейдут к строительству завода. Подрядчиком проекта, прогнозируют, будет серьезная иностранная фирма, которая сталкивалась не с одним таким серьезным проектом.