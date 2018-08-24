Почему Дональд Трамп не приехал на День Независимости в Украину: посол ответил

Президент Соединенных Штатов Америки не мог приехать в Киев на Празднование Дня Независимости Украины, так как он сейчас занимается избирательным процессом в Конгресс.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в интервью "Главкому".

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Он рассказал, что украинская сторона пригласила советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона принять участие в параде, в котором будут участвовать и американские подразделения.

"Американские воины вместе с нашими будут идти бок о бок. Меня сразу раскритиковали, что это (прибыл в Киев, – 24) не президент США Дональд Трамп. Но поверьте, президент США очень занят сейчас избирательным процессом (промежуточные выборы в Конгресс), многими вопросами. Поэтому его полномочный представитель – это достойный уровень", – подчеркнул дипломат.

По словам посла, то, что представитель США прибудет в Киев на празднование Дня Независимости, является символом поддержки Украины со стороны Вашингтона.

"Это символ поддержки. То, что идут какие-то критические заявления, означает, что российские силы чувствуют поддержку Украины со стороны США", – добавил Чалый.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон намерен посетить Украину для встреч с властями.