Советник Трампа приедет в Украину на следующей неделе
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон намерен посетить Украину для встреч с властями до 26 августа.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.
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"Пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерс анонсировала визит в Украину советника Президента США по вопросам национальной безопасности, посла Джона Болтона", – указано в сообщении.
Визит состоится на следующей неделе (19-25 августа). Болтон в рамках визита встретится с руководством Украины и украинскими чиновниками высокого уровня.
Источник: 24 Канал
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