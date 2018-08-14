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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Советник Трампа приедет в Украину на следующей неделе

14 Читати новину українською
Джон Болтон
Джон Болтон / www.google.com.ua

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон намерен посетить Украину для встреч с властями до 26 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.

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"Пресс-секретарь Белого дома Сара Гакаби Сандерс анонсировала визит в Украину советника Президента США по вопросам национальной безопасности, посла Джона Болтона", – указано в сообщении.

Визит состоится на следующей неделе (19-25 августа). Болтон в рамках визита встретится с руководством Украины и украинскими чиновниками высокого уровня.

Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики
Источник: 24 Канал
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