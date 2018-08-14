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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Радник Трампа приїде в Україну наступного тижня

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Джон Болтон
Джон Болтон / www.google.com.ua

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон має намір відвідати Україну для зустрічей із владою до 26 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США у Facebook.

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"Прес-секретар Білого дому Сара Гакаби Сандерс анонсувала візит в Україну радника Президента США з питань національної безпеки, посла Джона Болтона", – зазначено у повідомленні. 

Візит відбудеться наступного тижня (19-25 серпня). Болтон у рамках візиту зустрінеться з керівництвом України і українськими чиновниками високого рівня.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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