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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чому Дональд Трамп не приїхав на День Незалежності в Україну: посол дав відповідь

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Трамп не міг приїхати в україну на День Незалежності
Трамп не міг приїхати в україну на День Незалежності / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки не міг приїхати до Києва на Святкування Дня Незалежності України, адже він зараз займається виборчим процесом до Конгресу.

Про це посол України у США Валерій Чалий розказав в інтерв’ю "Главкому".

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Він розповів, що до українська сторона запросила радника президента США з національної безпеки Джона Болтона взяти участь у параді, у якому братимуть участь і американські підрозділи.

"Американські воїни разом із нашими будуть іти пліч-о-пліч. Мене одразу розкритикували, що це (прибув до Києва, – "24") не президент США Дональд Трамп. Але повірте, президент США дуже зайнятий зараз виборчим процесом (проміжні вибори до Конгресу), багатьма питаннями. Тому його повноважний представник – це достойний рівень", – підкреслив дипломат.

За словами посла, те, що представник США прибуде в Київ на святкування Дня Незалежності, є символом підтримки України з боку Вашингтону.

"Це символ підтримки. Те, що ідуть якісь критичні заяви означає, що російські сили відчувають підтримку України з боку США", – додав Чалий.

Нагадаємо, раніше 24 Канал повідомляв, що радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон має намір відвідати Україну для зустрічей із владою.

Теги: Новини України День Незалежності Новини США Дональд Трамп Новини політики
Джерело: 24 Канал
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