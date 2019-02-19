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      Почему епископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Украину: объяснение главы СБУ

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      Епископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Украину
      Епископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Украину / ТСН

      В Службе безопасности подтвердили, что епископ Московского патриархата Гедеон (в миру – Юрий Харон), которого накануне не впустили в Украину, имел паспорта трех стран – Украины, России и США.

      Глава СБУ Василий Грицак подчеркнул, что сейчас Гедеону запрещен въезд в Украину, говорится на сайте "Главком".

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      "Епископ УПЦ МП действительно имел паспорта трех стран: паспорт гражданина Украины, паспорт Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", – подчеркнул Грицак.

      Служба безопасности Украины располагает данными о том, что деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины, и направила соответствующую информацию в Государственную миграционную службу и правоохранительные органы,
      – подтвердил Грицак.

      И добавил, что вследствие этого было решено при пересикании им границы изъять у Гедеона украинский паспорт, потому что "насколько известно, он не является гражданином Украины".

      Что известно о епископе Гедеоне?В миру Юрий Харон родился в Одессе. В 1991 перебрался жить в США. В Киев приехал в конце 90-х. Тогда же священник получил место в элитном столичном приходе – Ильинской церкви на Подоле.

      По данным LB.ua, Гедеон не мог автоматически получить украинское гражданство, поскольку еще в 1991 году эмигрировал из России в США. Согласно реестру ГМС, украинский паспорт Харона является недействительным, поскольку Харон действительно получил гражданство Украины, но позже оно было аннулировано из-за того, что он предоставил недостоверные данные.

      Также известно, что Гедеон является противником создания Православной церкви Украины. Так, в 2018 году он подал в Верховный суд иск с требованием признать постановление Верховной Рады "О поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху о выдаче Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине" незаконным и отменить его.

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      Источник: 24 канал
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