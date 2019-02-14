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      Епископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Украину: что известно о его антиукраинской деятельности

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      Епископа московского патриархата Гедеона (в миру – Юрия Харона) не пустили в Украину после возвращения из-за границы. Пограничники задержали священника на паспортном контроле в аэропорту "Борисполь", когда он прибыл из Франкфурта.

      В Германии он находился транзитом. В нейтральной зоне Гедеон провел ночь и уже утром вылетел обратно в США, откуда прибыл в Украину.

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      Пограничники уточняют: это не депортация.

      Герон Юрій Харон депортація священика
      Протокол Госпогранслужбы относительно Гедеона

      Юрия Харона просто не пропустили через границу, потому что он лишен украинского гражданства, а его заграничный паспорт, по которому он выезжал из страны, не действителен.

      Не пропустили, потому что у нас было соответствующее поручение от одного из правоохранительных органов, где указывалось, что данный гражданин лишен украинского гражданства и соответственно все его паспорта являются недействительными,
      – сказал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

      Однако священник заявляет, что истинная причина – гонение на церковь.

      "Меня не пустили, мотивируя тем, что гражданство отменено, хотя 15 дней назад я вылетал, никаких проблем не было, никаких решений судов, ни решения президента. Это религиозное, политическое давление и произвол", – сказал священник Юрий Харон.

      Геодон УПЦ МП московський патріархат
      Священника не пустили в Украину, потому что у него нет документов

      Что известно о епископе Гедеоне?В миру Юрий Харон родился в Одессе. В 1991 году перебрался жить в США. В Киев приехал в конце 90-х годов. Тогда же священник получил место в элитном столичном приходе – Ильинской церкви на Подоле.

      В Америку наведывался часто, последний раз ездил жаловаться конгрессменам и сенаторам на гонения, которые якобы претерпевает прокремлевская православная церковь в Украине.

      По данным LB.ua, Гедеон не мог автоматически получить украинское гражданство, поскольку еще в 1991 году эмигрировал из России в США.

      Антиукраинская деятельность Гедеона

      Священник уже давно проводит антиукраинскую пропаганду.

      Проводя аналогию с Грэмом Филлипсом, которого здесь не хотят видеть, такая же с ним позиция Украины. Он оспаривает заявление Верховной Рады о предоставлении Томоса. А недавно начал рассказывать, что в Украине прижимают православие, хотя он незаконно построил огромный МАФ,
      – рассказал народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко.

      МАФ – это нелегальная часовня, которую московские попы построили возле фундамента Десятинной церкви, на территории национального музея истории Киева. Юрий Харон же был настоятелем часовни.

      Юрій Харон Герон Десятина церква УПЦ МП депортація священика
      Незаконная часовня возле Десятинной церкви

      Чтобы снести застройку, архитекторы даже организовывали акции протеста и в знак протеста устроили костер у дверей незаконного строения. За что даже попали под арест, а часовня как стояла, так и стоит, хоть историки и судятся с религиозной общиной.

      Мы взяли на себя ответственность выступить в интересах общины, а не Минкульт в интересах сохранения Софии Киевской,
      – заявила директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская.

      В 2018 году выяснилось, что Гедеон еще и гражданин России. О необходимости депортации заговорили еще тогда, но церковнослужители этой же часовни слухи комментировать отказываются. Своего наместника защищают.

      В российских СМИ уже устроили настоящую истерику, мол Гедеона вытурили за его религиозные взгляды. Присоединились к этому шуму и пророссийские медиа в Украине.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины УПЦ МП Религия Госпогранслужба Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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