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      Чому єпископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Україну: пояснення голови СБУ

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      Єпископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Україну
      Єпископа УПЦ МП Гедеона не впустили в Україну / ТСН

      У Службі безпеки підтвердили, що єпископа Московського патріархату Гедеона (в миру – Юрій Харон), якого напередодні не впустили в Україну, мав паспорти трьох країн – України, Росії та США.

      Голова СБУ Василь Грицак наголосив, що нині Гедеону заборонено в'їзд до України, йдеться на сайті "Главком".

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      "Єпископ УПЦ МП дійсно мав паспорти трьох країн: паспорт громадянина України, паспорт Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки", – наголосив Грицак.

      Служба безпеки України має у своєму розпорядженні дані про те, що діяльність Гедеона загрожувала національній безпеці України, і скерувала відповідну інформацію до Державної міграційної служби та правоохоронних органів,
      – підтвердив Грицак.

      І додав, що внаслідок цього було вирішено при перетинані ним кордону вилучити в Гедеона український паспорт, бо "наскільки відомо, він не є громадянином України".

      Що відомо про єпископа Гедеона?В миру Юрій Харон народився в Одесі. У 1991 перебрався жити до США. До Києва приїхав у кінці 90-х. Тоді ж священик отримав місце в елітному столичному приході – Іллінській церкві на Подолі.

      За даними LB.ua, Гедеон не міг автоматично отримати українське громадянство, оскільки ще в 1991 році емігрував з Росії до США. Відповідно до реєстру ДМС, український паспорт Харона є недійсним, оскільки Харон справді отримав громадянство України, але пізніше воно було анульоване через те, що священнослужитель надав недостовірні дані.

      Також відомо, що Гедеон є противником створення Православної церкви України. Так, у 2018 році він подав до Верховного суду позов з вимогою визнати постанову Верховної Ради "Про підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха про видачу Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" незаконним і скасувати його.

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      Теги: Новини України СБУ УПЦ МП Держприкордонслужба Релігія Скандал
      Джерело: 24 канал
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