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      Почему Евровидение – зеркало для всей страны

      Грани правды 45 Читати новину українською

      В Украине политикой становится все – даже то, что политикой изначально быть не должно. Впрочем, это неудивительно. Мы – страна, обожженная войной.

      Страна, которая в режиме реального времени конструирует собственную идентичность. Которая делит всех на "своих" и "чужих" при помощи ключевых проверочных вопросов.

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      Нет смысла этому удивляться. За собственные довоенные иллюзии страна заплатила достаточно дорого – и теперь придирчиво всматривается в каждого, кто хочет выступать от ее имени. Это касается политиков. Это касается звезд шоу-бизнеса.

      Проблема дуэта ANNA MARIA ведь не в том, что они публично не отреклись от своих родителей – этого от них никто и не требовал. Их проблема в том, что они так и не поняли: быть звездой – значит, пользоваться поддержкой и любовью аудитории.

      А если твоя позиция не совпадет с позицией аудитории – она тебя поддерживать не станет. Что, собственно, и произошло. Этот дуэт дисквалифицировали не чиновники, его дисквалифицировали зрители.

      Анна Марія Марув Євробачення
      Дуэт ANNA MARIA, который оскандалился из-за вопроса о Крыме

      Нет смысла упрекать нас в том, что мы "излишне политизированы". В конце концов, политика – это разговор о будущем. О том, что ты считаешь нормой и девиацией. Это разговор о приоритетах и картинке желаемого "завтра". В этом смысле, политике найдется место везде. И если ты заявлешь о собственной аполитичности – ты всего лишь делегируешь свое право определять картинку завтрашнего дня кому-то еще.

      Кстати, про песенный конкурс. Его организаторы любят подчеркивать его аполитичность. Вполне возможно так оно и есть – но только не для нашей страны. По одной простой причине: для значительной части Украины ключевое в его названии – не "песенный", а "европейский".

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      Мы совсем недавно определились с тем, частью какой цивилизации хотим быть. Мы лишь недавно перестали играть в игру под названием "многовекторность". Нет ничего удивительного, что мы с самоотверженностью неофитов видим в нем нечто большее, чем просто музыкальное состязание. По точному определению Виктора Трегубова, этот конкурс превратился для значительной части страны в эдакий "саммит культурной дипломатии".

      Евровидение для нас – это способ подтвердить цивилизационный выбор. Для "старой Европы" нет никакого резона воспринимать этот конкурс точно так же. В конце концов, у Великобритании, Франции и Германии нет рефлексий на тему того, являются ли они Европой. А мы продолжаем сомневаться. Мы до сих пор не уверены, что пересекли свой геополитический рубикон. И потому так остры наши копья, которые мы ломаем.

      Наверное, это проблемы роста. Наверное, это детские болезни. Те самые, которыми нужно переболеть сейчас, а не высокомерно снобить на тему "а вот для Европы это третьестепенное мероприятие".

      Джамала Евробачення
      Джамала, которая привезла Евровидение в Украину

      Европа на то и Европа, чтобы не сомневаться в том, кто она. А вот мы продолжаем закономерно сомневаться. Страшиться реванша. Опасаться поражения и краха. И потому каждый год этот конкурс превращается для нас в ценностное дерби. В той же мере, в которой этим же дерби для нас становятся любые выборы.

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      Но быть Европой – это не только петь для Европы. Быть Европой – это не только получать голоса ее аудитории. Быть Европой – это, в первую очередь, соблюдение процедур. Может и хорошо, что теперь у нас есть целый год, чтобы выработать новые правила игры.

      В конце концов, нам и без того будет о чем ломать копья этой весной.

      blog_ava
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      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Евровидение 2019 Новости Крыма Аннексия Крыма Грани правды
      Источник: 24 Канал
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