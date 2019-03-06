15:45
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Програми Грані правди
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Почему Евровидение – зеркало для всей страны

      Грані правди 39 Читать новость на русском

      В Украине политикой становится все – даже то, что политикой изначально быть не должно. Впрочем, это неудивительно. Мы – страна, обожженная войной.

      Страна, которая в режиме реального времени конструирует собственную идентичность. Которая делит всех на "своих" и "чужих" при помощи ключевых проверочных вопросов.

      Читайте також: По разные стороны баррикад: что руководило действиями Майдана и Антимайдана

      Нет смысла этому удивляться. За собственные довоенные иллюзии страна заплатила достаточно дорого – и теперь придирчиво всматривается в каждого, кто хочет выступать от ее имени. Это касается политиков. Это касается звезд шоу-бизнеса.

      Проблема дуэта ANNA MARIA ведь не в том, что они публично не отреклись от своих родителей – этого от них никто и не требовал. Их проблема в том, что они так и не поняли: быть звездой – значит, пользоваться поддержкой и любовью аудитории.

      А если твоя позиция не совпадет с позицией аудитории – она тебя поддерживать не станет. Что, собственно, и произошло. Этот дуэт дисквалифицировали не чиновники, его дисквалифицировали зрители.

      Анна Марія Марув Євробачення
      Дуэт ANNA MARIA, который оскандалился из-за вопроса о Крыме

      Нет смысла упрекать нас в том, что мы "излишне политизированы". В конце концов, политика – это разговор о будущем. О том, что ты считаешь нормой и девиацией. Это разговор о приоритетах и картинке желаемого "завтра". В этом смысле, политике найдется место везде. И если ты заявлешь о собственной аполитичности – ты всего лишь делегируешь свое право определять картинку завтрашнего дня кому-то еще.

      Кстати, про песенный конкурс. Его организаторы любят подчеркивать его аполитичность. Вполне возможно так оно и есть – но только не для нашей страны. По одной простой причине: для значительной части Украины ключевое в его названии – не "песенный", а "европейский".

      Читайте також: Главный источник "татарофобии": что может разрушить мир советского адепта

      Мы совсем недавно определились с тем, частью какой цивилизации хотим быть. Мы лишь недавно перестали играть в игру под названием "многовекторность". Нет ничего удивительного, что мы с самоотверженностью неофитов видим в нем нечто большее, чем просто музыкальное состязание. По точному определению Виктора Трегубова, этот конкурс превратился для значительной части страны в эдакий "саммит культурной дипломатии".

      Евровидение для нас – это способ подтвердить цивилизационный выбор. Для "старой Европы" нет никакого резона воспринимать этот конкурс точно так же. В конце концов, у Великобритании, Франции и Германии нет рефлексий на тему того, являются ли они Европой. А мы продолжаем сомневаться. Мы до сих пор не уверены, что пересекли свой геополитический рубикон. И потому так остры наши копья, которые мы ломаем.

      Наверное, это проблемы роста. Наверное, это детские болезни. Те самые, которыми нужно переболеть сейчас, а не высокомерно снобить на тему "а вот для Европы это третьестепенное мероприятие".

      Джамала Евробачення
      Джамала, которая привезла Евровидение в Украину

      Европа на то и Европа, чтобы не сомневаться в том, кто она. А вот мы продолжаем закономерно сомневаться. Страшиться реванша. Опасаться поражения и краха. И потому каждый год этот конкурс превращается для нас в ценностное дерби. В той же мере, в которой этим же дерби для нас становятся любые выборы.

      Читайте також: Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию

      Но быть Европой – это не только петь для Европы. Быть Европой – это не только получать голоса ее аудитории. Быть Европой – это, в первую очередь, соблюдение процедур. Может и хорошо, что теперь у нас есть целый год, чтобы выработать новые правила игры.

      В конце концов, нам и без того будет о чем ломать копья этой весной.

      blog_ava
      У Путіна зізнались, чому Росія більше не шле "гумконвоїв" на окупований Донбас
      сьогодні
      8829
      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Євробачення 2019 Новини Криму Анексія Криму Грані правди
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      сьогодні , 15:30 Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      Павло Казарін 36
      Про військову техніку та місця дислокації терористів
      сьогодні , 15:00 Про військову техніку та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 455
      Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      сьогодні , 14:30 Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      Ірина Поліщук 964
      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      сьогодні , 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      Ірина Буртик 633
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сьогодні , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 1143
      Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
       20 березня 2018 , 16:00
      Что ждет Россию после Путина: неожиданный прогноз
       20 вересня 2017 , 23:00
      Скандальный план: зачем власти нужен российский кандидат на выборах в Украине
       3 жовтня 2018 , 19:00
      Имперские аппетиты России, или Как Москва съедает независимые государства
       13 лютого 2018 , 16:01
      Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
       5 червня 2018 , 18:00
      Как Украина защищает свои интересы
       13 жовтня 2017 , 19:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук