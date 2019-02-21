Детская травма Украины: почему мы выбираем революцию, а не эволюцию

Каждый взрослый – заложник детских травм, а каждая нация – заложница своего исторического опыта. Проблема Украины в том, что она столетиями жила в составе чужих империй. А потому носитель власти воспринимался как представитель чужих и враждебных интересов. В результате, украинцы оказались носителями самых анти элитарных настроений.

Мы отлично умеем объединяться на горизонтальном уровне. Например, во время восстаний и революций. Но в тот момент, когда пришло время строить свое государство – страна стала заложницей своей же истории. И Украина регулярно спотыкается о собственное прошлое.

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Украинцы гордятся Революцией достоинства, когда мы вместе стояли плечом к плечу и каждый имел равные права. Но как только пришло время переделывать горизонталь в вертикаль – система идет вразнос. Ведь даже идея заниматься политикой воспринимается как нечто постыдное. А сама политика в обществе уже давно не имеет ничего общего с идеей обустройства жизни.

Украина знает лишь один способ передачи власти – кризисный. В его рамках всякая новая власть отрицает легитимность предыдущей. И подобный формат характерен для стран со слабыми институтами – там, где транзит власти обречен быть неустойчивым.

Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко – четверо из них могут позировать на совместных фото, но каждый из них воевал с предшественником. Даже смена власти во время выборов подавалась как смена режима.



Оранжевая революция

В устойчивых политических системах существует так называемая солидарная легитимность. Именно она объединяет действующую власть с предшественниками и наследниками. У них могут быть разные программы, но главный посыл остается универсальным: мы правим, потому что наши права на власть не меньше, чем у предшественника. А в украинской реальности работает иной посыл: мы правим, потому что прав на власть у нас больше, чем у предшественника.

В итоге, в Украине в качестве реальной оппозиции воспринимаются лишь те, кто предлагают старый мир разрушить до основанья. Все, кто не хочет этого воспринимаются как оппозиция понарошку. До недавнего времени эти качели объяснялись еще и цивилизационными метаниями Украины.

Раньше эти метания можно было объяснить. Одни видели будущие страны под покровительством России, другие же огромными шагами шли к ЕС. Но сегодня даже та часть оппозиции, что солидарна с властью в выбранном страной векторе, все равно использует революционный, а не эволюционный способ действия.

Отсутствие опыта государственности стало настоящей детской травмой для Украины. Во взрослом возрасте она дает самые необычные метастазы. За столетия украинцы привыкли к тому, что они – заложники чужих интересов. Что ими распоряжаются метрополии, играющие в свои – таинственные и масштабные – игры. Что рядовой обыватель на власть влиять не способен, потому что власть ему неподотчетна.



Украинцы думают, что все в мире против них

Мы привыкли искать крайних. Например, когда Надежда Савченко оказалась не тем, за кого мы ее принимали – соцсети бросились искать виноватых. Оказалось, что в нашей ошибке виновата власть, СМИ, политики. Хотя мы сами создали запрос, на который реагировала те же власть, политики и СМИ.

Но куда удобнее обвинить в собственной ошибке другого. Ведь Украина – страна с кристально чистой совестью. И во всех бедах виноваты не мы сами, а кто-то другой. Такая философия опасна тем, что никакой – даже самый травмирующий – опыт не приводит к выводам.

Потому что выводы делают те, кто допускают ошибки, а в нашем коллективном бессознании ошибки признавать не принято. Наши герои ходят только в белых одеждах, а антигерои – сплошь в черных. Отсутствие рефлексий защищает от угрызений совести и заставляет вновь и вновь наступать на грабли.



Митинг в поддержку Савченко

Украинцы убеждены, что они лучше политиков, хотя сами их выбирают. Недолюбливают успешных, хотя сами мечтают разбогатеть. Мечтают о справедливости и свысока смотрят на право. Требуют искоренить коррупцию, хотя сами с нее кормятся.

И получается, что украинцы прекрасно объединяются против кого-то и на коротких дистанциях демонстрируют необычайную эффективность. Но как только речь заходит о стайерских реформах – начинается массовое дезертирство.

Это можно понять. Идея реформ проста: долгий труд и медленная эволюция. Ты работаешь над собой, инвестируешь в себя, повышаешь капитализацию свою и страны. Но это работает лишь тогда, когда ты адекватно воспринимаешь собственную стартовую стоимость. А если ты себя переоцениваешь – то начинаешь ждать, что все остальные будут тебя догонять, в то время как ты сам продолжишь стоять на месте.



Украинцы кормятся со своей коррупции

В итоге, страна начинает жить по принципу квадратного колеса. Когда движение вперед возможно лишь в результате одномоментного рывка ценой сверх усилий. После этого наступает долгий период стагнации, в течение которого все ждут изменений от соседа, но не от себя самого.

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Главным дефицитом страны по-прежнему остается ответственность. Та самая, которая избавляет каждого от комфорта непричастности. Та самая, которая заставляет признавать ошибки и делать из них выводы.