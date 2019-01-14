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      Почему Филарет и Макарий не были на вручении Томоса в Константинополе

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      Макарий рассказал, почему он и Филарет не были на вручении Томоса в Константинополе
      Макарий рассказал, почему он и Филарет не были на вручении Томоса в Константинополе / Фото из открытых источников

      Бывший глава УАПЦ Макарий и УПЦ КП Филарет не присутствовали 6 января на вручении Томоса об автокефалии Православной церкви в Константинополе. Причиной их отсутствия стало то, что Филарет отказывается принять устой митрополита, а хочет оставаться патриархом.

      Об этом сообщает пресс-служба Львовской епархии УАПЦ.

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      Ранее 24 канал сообщал, что 6 января Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в патриаршем храме святого Георгия Победоносца.

      Митрополит Макарий объяснил свое отсутствие в Константинополе за неповиновение бывшего Патриарха УПЦ КП, а сегодня Митрополита ПЦУ Филарета, который не желает принять признанный Вселенской Патриархией митрополическое устройство Православной Церкви в Украине. Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе,
      – говорится в сообщении.

      Из-за этого, митрополит Макарий отказался от предложения мэра Львова Андрея Садового, который накануне хотел предоставить ему и митрополиту Филарету звание "почетного граждана Львова". Глава бывшей Украинской автокефальной церкви пояснил, что не примет это звание вместе с Филаретом за "неповиновение" последнего Вселенскому патриархату.

      В то же время Садовый написал в своем Facebook, что его инициатива остается в силе.

      "Сегодня получил такое заявление владыки Макария. Очень обидно, что такие вещи происходят среди высшего духовенства. Моя инициатива все же остается в силе", – отметил мэр Львова.

      Напомним, ранее патриарх Украинской церкви Филарет заявил, что предстоятелем ПЦУ является митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, однако он сам остается патриархом.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церковью.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Филарет Православная церковь Украины Религия Новости Львова Андрей Садовой Вселенський патриархат УАПЦ УПЦ КП Томос
      Источник: 24 канал
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