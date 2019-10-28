Почему газ в 2020 году подорожает: объяснение эксперта

Переход с 2020 года на паритет цен на газ приведет к повышению тарифов для населения. Сомнительно, что Нафтогаз будет продавать украинский газ по более низким ценам.

Такое мнение 24 каналу высказал экономический эксперт Андрей Вигиринский.

Читайте также: Тарифы на газ в 2020 году: повысятся ли цены?

По его словам, с 1 января 2020 Украина переходит на 100% паритет цены на импортный газ. То есть цена для промышленности и населения станет одинаковой. Соответственно, для населения повысится. Насколько, пока сложно сказать. Какой будет цена для промышленных потребителей, станет известно в декабре 2019 года. На 1 ноября она составляла чуть больше семи тысяч гривен за тысячу кубометров.

Спрогнозировать точную цену на газ невозможно. С точки зрения паритета цен сейчас цена для промышленности больше примерно на 1,5-2 тысячи гривен. На эту отметку поднимутся тарифы для населения. Но надо учесть, что это цена импортного газа. Поэтому, если курс доллара повысится до 27,3, как предполагает правительство, то это плюс 10%,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Читайте также: Газовый шантаж России: как Украине избежать ошибок предшественников

Однако, по словам Вигиринского, газ "Нафтогаз-Украина" закачан по условно рыночной цене из Европы. И продавать его украинцам будут также по рыночной цене. А зимой растет спрос и цена соответственно.

Какие изменения в тарифах ждут украинцев в 2020 году? В конце 2019 завершается контракт между Украиной и Россией о транзите газа через украинскую территорию, поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение. Недавно президент России Путин заявил, что РФ готова заключить новый транзитный контракт с Украиной по европейскому законодательству. В Нафтогазе отметили, что такое заявление Путин сделал потому, что Россия не верит, что Украина успеет ввести европейское законодательство до конца года. Российская сторона отмечает, что подпишет необходимые договоры о транзите газа в случае, если Украина проведет анбандлинг и отделит ГТС от управлению "Нафтогаза".



Верховная Рада поддержала создание независимого оператора ГТС в первом чтении. Этим документом предусмотрено разделение транспортировки, хранения, добычи и продажи газа (анбандлинг).