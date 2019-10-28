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      Чому газ у 2020 році подорожчає: пояснення експерта

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      У 2020 році ціна для промисловості і населення зрівнюється
      У 2020 році ціна для промисловості і населення зрівнюється / 24 канал

      Перехід з 2020 року на паритет цін на газ призведе до підвищення тарифів для населення. Сумнівно, що Нафтогаз продаватиме українцям газ за нижчими цінами.

      Таку думку 24 каналу висловив економічний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

      За його словами, з 1 січня 2020 року Україна переходить на 100% паритет ціни на імпортний газ. Тобто ціна для промисловості і населення стане однаковою. Відповідно, для населення підвищиться. Наскільки, поки складно сказати. Якою буде ціна для промислових споживачів, стане відомо в грудні 2019 року. На 1 листопада вона складала трохи більше семи тисяч гривень за тисячу кубометрів.

      Спрогнозувати точну ціну на газ неможливо. З точки зору паритету цін зараз ціна для промисловості більша приблизно на 1,5-2 тисячі гривень. На цю позначку піднімуться тарифи для населення. Але треба врахувати, що це ціна імпортного газу. Тому, якщо курс долара підвищиться до 27,3, як передбачає уряд, то це плюс 10%,
      – зазначає Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Газовий шантаж Росії: як Україні уникнути помилок попередників

      Водночас, за словами Вігірінського, газ "Нафтогаз-Україна" закачаний за умовно ринковою ціною з Європи. І продаватимуть його українцям також за ринковою ціною. А взимку зростає попит і ціна відповідно.

      Які зміни у тарифах чекають українців у 2020 році? Наприкінці 2019 року завершується контакт між Україною та Росією щодо транзиту газу через українську територію, тому вже 1 січня 2020 року сторони мають укласти нову угоду. Нещодавно президент Росії Путін заявив, що РФ готова укласти новий транзитний контракт з Україною за європейським законодавством. У Нафтогазі зазначили, що таку заяву Путін зробив через те, що Росія не вірить, що Україна встигне запровадити європейське законодавство до кінця року. Російська сторона наголошує, що підпише необхідні договори про транзит газу у разі, якщо Україна проведе анбандлінг та відокремить ГТС з управління "Нафтогазу".  

      Верховна Рада підтримала створення незалежного оператора ГТС у першому читанні. Цим документом передбачено розділення транспортування, зберігання, видобутку та продажу газу (анбандлінг).

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Комунальні послуги Нафтогаз Газ Верховна Рада Тарифи на газ
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