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      Почему партия Вакарчука не голосовала за новый Кабмин: ответ Устиновой

      1250 Читати новину українською
      Александра Устинова
      Александра Устинова / www.facebook.com

      29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады ІХ созыва. Народные депутаты успели одобрить новый состав Кабинета Министров. Однако партия "Голос" воздержалась от голосования за новых членов правительства. Почему – читайте дальше в материале.

      Член партии "Голос" Александра Устинова в эфире 24 канала сказала, что их фракция предлагала профессиональных кандидатов на должности в Кабимине. Однако "Слуга народа" решила самостоятельно сформировать состав правительства.

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      "Соответственно за это все они должны нести свою личную ответственность. Давайте говорить откровенно, состав Кабмина мы увидели за пять минут до голосования. Когда ко мне подходили журналисты и просили прокомментировать, например, министра юстиции, я говорила: "извините, я пять минут назад увидела эту фамилию". А мне говорили: "да там в интернете гуляли эти имена", на что я ответила: "вы знаете, я за последние сутки, например, на должность министра здравоохранения увидела уже шесть претендентов. Я не могу каждого из них комментировать", – рассказала Устинова.

      За последние пять минут увидев лишь перечень и не имея никакой информации, конечно, мы не поддерживали это. Плюс это ответственность, которую должна нести сейчас "Слуга народа",
      – отметила депутат.

      Она добавила, что некоторые новоизбранные министры являются очень хорошими профессионалами, однако есть и те, которых бы она не хотела видеть в новом правительстве.

      Уряд
      Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала

       

      Смотрите видео полного интервью с Александрой Устиновой​:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Святослав Вакарчук - новости Слуга народа Партия Голос
      Источник: 24 канал
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