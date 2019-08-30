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      Чому партія Вакарчука не голосувала за новий Кабмін: відповідь Устінової

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      Олександра Устінова
      Олександра Устінова / www.facebook.com

      29 серпня відбулось перше засідання Верховної Ради ІХ скликання. Народні депутати встигли схвалили новий склад Кабінету Міністрів. Однак партія "Голос" утрималась від голосування за нових членів уряду. Чому – читайте далі у матеріалі.

      Член партії "Голос" Олександра Устінова в ефірі 24 каналу сказала, що їхня фракція пропонувала професійних кандидатів на посади у Кабіміні. Однак "Слуга народу" вирішила самостійно сформувати склад уряду. 

      Варте уваги! Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

      "Відповідно за це все вони мають нести свою особисту відповідальність. Говорімо відверто, склад Кабміну ми побачили за п'ять хвилин до голосування. Коли до мене підходили журналісти і просили прокоментувати, наприклад, міністра юстиції, я казала: "перепрошую, я п'ять хвилин тому побачила це прізвище". А мені казали: "так там в інтернеті гуляли ці імена", на що я відповіла: "ви знаєте, я за останню добу, наприклад, на посаду міністра охорони здоров'я, побачила вже шість претендентів. Я не можу кожного з них коментувати", – розповіла Устінова.

      За останні п'ять хвилин побачивши лише перелік і не маючи ніякої інформації, звичайно, ми не підтримували це. Плюс це відповідальність, яку має нести зараз "Слуга народу",
      – зазначила депутатка.

      Вона додала, що деякі новообрані міністри є дуже гарними професіоналами, однак, є й ті, яких б вона не хотіла бачити в новому уряді.

      Уряд
      Новий Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу

       

      Дивіться відео повного інтерв'ю з Олександрою Устіновою:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Верховна Рада Партія Голос Слуга народу Святослав Вакарчук - новини
      Джерело: 24 канал
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