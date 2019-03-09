Почему Гриценко необходима поддержка Вакарчука: ответ журналистки

До президентских выборов осталось еще совсем мало времени. Однако, по данным социологического опроса, проведенного в феврале Киевским международным институтом социологии, 30% избирателей до сих пор не определились за кого голосовать.

Журналистка Кристина Бердинских в своем видеоблоге "Политическая кухня" сказала, что Анатолий Гриценко – это один из игроков, который может претендовать на голоса тех, кто еще не определился со своим выбором.

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1 марта мэр Львова Андрей Садовый на брифинге заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко, чтобы дать шанс объединенной демократической оппозиции побороться за победу.

Почему Садовый снял свою кандидатуру в пользу Гриценко?

Оба политика решили объединить свои усилия на выборах президента. Мэр Львова отмечал, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров у власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах.



1 марта экс-журналист Дмитрий Гнап, которого в президенты выдвинула партия "Сила людей", тоже заявил, что снимает свою кандидатуру и поддерживает Гриценко.

"Это возвращает Гриценко в большую игру. Ведь до этого момента, избиратели его воспринимали как "непроходимого" кандидата и искали варианты через фаворитов. Сейчас поддержка Садового может ему помочь. Ведь есть избиратели, которые не воспринимают Порошенко, Тимошенко и Зеленского", – рассказала журналистка.

По ее словам, Гриценко важно успеть донести избирателям не только городов, но и поселков, что вокруг него объединяются политики и общественные деятели.

Точно знаю, что в штабе Гриценко очень бы хотели, чтобы его поддержал и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Это бы добавило драйва кампании, дало бы ей новое дыхание и было бы четким сигналом для избирателей, что вот она демократическая альтернатива, у вас есть выбор. Это точно бы повлияло на избирательную ситуацию,

– добавила Бердинских.

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко: что известно о политике

Смотрите полный выпуск видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 9 февраля 2019​: