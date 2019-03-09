Чому Гриценку необхідна підтримка Вакарчука: відповідь журналістки

До президентських виборів залишилось ще зовсім мало часу. Однак, за даними соціологічного опитування, проведеного у лютому Київським міжнародним інститутом соціології, 30% виборців ще досі не визначилися за кого голосувати.

Журналістка Крістіна Бердинських у своєму відеоблозі "Політична кухня" сказала, що Анатолій Гриценко – це один з гравців, який може претендувати на голоси тих, хто ще не визначився зі своїм вибором.

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1 березня мер Львова Андрій Садовий на брифінгу заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Гриценка, щоб дати шанс об'єднаній демократичній опозиції поборотися за перемогу.

Чому Садовий зняв свою кандидатуру на користь Гриценка?Обидва політики вирішили об'єднати свої зусилля на виборах президента. Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах.



1 березня екс-журналіст Дмитро Гнап, якого у президенти висунула партія "Сила людей", теж заявив, що знімає свою кандидатуру та підтримує Гриценка.

"Це повертає Гриценка у велику гру. Адже до цього моменту, виборці його сприймали як "непрохідного" кандидата і шукали варіанти через фаворитів. Нині підтримка Садового може йому допомогти. Адже є виборці, які не сприймають Порошенка, Тимошенко і Зеленського", – розповіла журналістка.

За її словами, Гриценку важливо встигнути донести виборцям не тільки міст, але й селищ, що навколо нього об'єднуються політики та громадські діячі.

Точно знаю, що у штабі Гриценка дуже б хотіли, щоб його підтримав і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Це б додало драйву кампанії, дало б їй новий подих і було б чітким сигналом для виборців, що ось вона демократична альтернатива, у вас є вибір. Це точно б вплинуло на виборчу ситуацію,

– додала Бердинських.

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко: що відомо про політика

Дивіться повний випуск відеоблогу Крістіни Бердинських "Політична кухня" за 9 лютого 2019 року: