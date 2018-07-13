Почему хорваты поддерживают украинцев в стремлении сохранить территориальную целостность

Последнюю неделю в Украине только и разговоров, что о хорватах. Маленькая балканская страна с населением в 4 миллиона в центре внимания после того, как хорватские футболисты скандировали "Слава Украине" на Чемпионате мира по футболу.

Как рассказал хорватский доброволец полка "Азов" Денис Шелер, Хорватия – это одна маленькая страна, но она среди стран, которые помогают Украине, к тому же, на высоком месте. "Не хочу сказать, что хорваты ненавидят россиян, это просто для хорватов вопрос нравственности", – добавил он.

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Денис Шелер уже 4 года воюет на стороне Украины. Еще в 90-х он был участником операции по освобождению захваченных сепаратистами районов Хорватии. Сейчас использует военный опыт, чтобы отстоять целостность Украины.

Во время войны в Хорватии там были и националисты, и патриоты, которые между собой за экономику трогали друг друга, но когда речь шла о территории: освобождать или не освобождать, строить армию или нет, они были вместе "ЗА"! Но в Украине я этого не вижу,

– отметил Денис Шелер.

Таких как Денис много. Большинство – ветераны войны на Балканах. А вот экс-футболист и почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич начал программу реабилитации для детей военных. Что такое боль и страдания он знает из собственного опыта, так как, когда начали бомбить Хорватию, ему было 12-ть лет.

Однако о благорасположении хорватов большинство украинцев узнали благодаря Чемпионату мира по футболу, когда Домагой Вида скандировал "Слава Украине". И хотя футболист уже извинился перед россиянами, украинцы поняли: имеют союзника на Балканах.

Большинство людей внутри Хорватии, конечно, остаются жестко проукраинскими. И не только из-за роли хорватов в российско-украинской войне, но во многом из-за того, что в Хорватии очень много проживает этнических украинцев,

– заявила аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

Корни симпатии к украинцам следует искать в 90-х, когда хорваты боролись против сербов за свою независимость – говорит балканист Максим Каменецкий. Украина одной из первых признала государственную независимость Хорватии.

"Украина в противостоянии с Россией сейчас для хорватам напоминает самих себя. Они действительно похожи на украинцев, хотя и трудно сказать чем. Это сложно объяснить, но легко почувствовать", – отметил балканист Максим Каменецкий.