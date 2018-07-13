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Чому хорвати підтримують українців у прагненні зберегти територіальну цілісність

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Останній тиждень в Україні тільки й розмов про хорватів. Маленька балканська країна з населенням у 4 мільйони у центрі уваги після того, як хорватські футболісти скандували "Слава Україні" на чемпіонаті світу з футболу.

Як розповів хорватський доброволець полку "Азов" Денис Шелер, Хорватія – це одна маленька країна, але вона серед країн, які допомагають Україні, до того ж, на високому місці. "Не хочу сказати, що хорвати ненавидять росіян, це просто для хорватів питання моральності", – додав він.

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Денис Шелер вже 4 роки воює на боці України. Ще у 90-х він був учасником операції по звільненню захоплених сепаратистами районів Хорватії. Нині використовує військовий досвід аби відстояти цілісність України.

Під час війни у Хорватії там були і націоналісти, і патріоти, які між собою за економіку торкали один одного, але коли йшлося про територію: звільняти чи не звільняти, будувати армію чи ні, вони були разом "ЗА"! Але в Україні я цього не бачу,
– зазначив Денис Шелер.

Таких як Денис багато. Більшість – ветерани війни на Балканах. А ось екс-футболіст і почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч започаткував програму реабілітації для дітей військових. Що таке біль і страждання він знає з власного досвіду, адже коли почали бомбити Хорватію йому було 12-ть років.

Та про прихильність хорватів більшість українців дізналися завдяки чемпіонату світу з футболу, коли Домагой ВІда скандував "Слава Україні". І хоч футболіст вже вибачився перед росіянами, українці зрозуміли: мають союзника на Балканах.

Більшість людей всередині Хорватії, звичайно, залишаються жорстко проукраїнськими. І не тільки через ролі хорватів в російсько-українській війні, але багато в чому через те, що в Хорватії дуже багато проживає етнічних українців,
– заявила аналітик Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

Коріння симпатії до українців слід шукати в 90-х, коли хорвати боролися проти сербів за свою незалежність – каже балканіст Максим Каменецький. Україна одною з перших визнала державну незалежність Хорватії.

"Україна в протистоянні з Росією зараз для хорватам нагадує самих себе. Вони справді схожі на українців, хоча й важко сказати чим. Це складно пояснити, але легко відчути", – зазначив балканіст Максим Каменецький.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Війна на Донбасі Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами Хорватія
Джерело: 24 канал
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