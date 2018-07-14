Почему иностранцы из наблюдательного совета "Нафтогаза" опасаются заезжать в Украину

В режиме нон-стоп правящая верхушка пытается свернуть демократию. Мишенью правящих коррупционеров являются антикоррупционные активисты, журналисты и даже члены наблюдательных советов государственных компаний.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

Читайте также: Существование коалиции в парламенте под большим вопросом

По его словам, в июле под конец сессии родилась идея ограничить доступ журналистов в кулуары парламента. Инициатором этого абсурда выступил регламентный комитет Рады во главе с Павлом Пинзеником – близким соратником Николая Мартыненко, которого обвиняют в коррупционных преступлениях как раз на базе журналистских разоблачений.

"Вместе с коллегой Мустафой Найемом мы собрали десятки подписей народных депутатов против такой идеи, окончательное слово в которой должно принадлежать аппарату Верховной Рады. Очередной акт из серии поступков, направленных на сворачивание демократии и свободы слова в Украине – Комитет по вопросам национальной безопасности во главе с другим фронтовиком Сергеем Пашинским продвигает идею о введении цензуры в интернете", – отметил он.

Как всегда, это обставляется соображениями противодействия российской агрессии, но на самом деле именно интернет стал средой, где свободно публикуются и фигурируют разоблачения в коррупции правящей верхушки, в том числе на оборонных заказах, в том числе при участии Пашинского,

– подчеркнул Лещенко.

По его словам, так же мишенью правящих коррупционеров являются антикоррупционные активисты. На сессии парламента, которая завершилась, так и не отменили закон об электронных декларациях. Закон, который является по своей сути калькой закона Путина "об иностранных агентах", ведь касается исключительно тех, кто получает грантовую помощь из-за рубежа для борьбы с расхищением государственных средств.

"Но, кроме активистов, мишенью этого закона стали члены наблюдательных советов государственных компаний. Из-за этого уже несколько раз наблюдательный совет "Нафтогаза" собирался в Лондоне – иностранцы, которые входят в этот орган, опасаются заезжать в Украину", – добавил Лещенко.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 14 июля 2018