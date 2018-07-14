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Чому іноземці з наглядової ради "Нафтогазу" побоюються заїжджати в Україну

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Іноземці з наглядової ради "Нафтогазу" побоюються заїжджати в Україну
Іноземці з наглядової ради "Нафтогазу" побоюються заїжджати в Україну / Фото з відкритих джерел

В режимі нон-стоп правляча верхівка намагається згорнути демократію. Мішенню правлячих корупціонерів є антикорупційні активісти, журналісти та навіть члени наглядових рад державних компаній.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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За його словами, у липні під кінець сесії народилася ідея обмежити доступ журналістів до кулуарів парламенту. Ініціатором цього абсурду виступив регламентний комітет Ради на чолі з Павлом Пинзеником – близьким соратником Миколи Мартиненка, якого обвинувачено в корупційних злочинах якраз на базі журналістських викриттів.

"Разом з колегою Мустафою Найємом ми зібрали десятки підписів народних депутатів проти такої ідеї, остаточне слово в якій має належати апарату Верховної Ради. Черговий акт із серії вчинків, спрямованих на згортання демократії і свободи слова в Україні – Комітет з питань національної безпеки на чолі з іншим фронтовиком Сергієм Пашинським просуває ідею щодо введення цензури в інтернеті", – зазначив він.

Як завжди, це обставляється міркуваннями протидії російській агресії, але, насправді, саме інтернет став середовищем, де вільно оприлюднюються та циркулюються викриття в корупції правлячої верхівки, в тому числі на оборонних заказах, в тому числі, за участі Пашинського,
– наголосив Лещенко.

За його словами, так само мішенню правлячих корупціонерів є антикорупційні активісти. На сесії парламенту, яка завершилася, так і не скасували закон про електронні декларації. Закон, який є по своїй суті калькою закону Путіна "про іноземних агентів", адже стосується виключно тих, хто отримує грантову допомогу з-за кордону для боротьби з розкраданням державних коштів.

"Але, окрім активістів, мішенню цього закону стали члени наглядових рад державних компаній. Через це вже кілька разів наглядова рада "Нафтогазу" збиралася в Лондоні – іноземці, які входять до цього органу, побоюються заїжджати в Україну", – додав Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 14 липня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Нафтогаз Корупція
Джерело: 24 канал
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